嘉義舊監舉辦反毒特展　展示毒防十年歷程

▲ 時光隧道Searching for you-國定古蹟嘉義舊監反毒特展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來毒品樣貌多變，危害國人健康甚鉅，衍生出許多家庭、社會及校園治安問題，嘉義地檢署為貫徹行政院因應新興毒品與新型販毒行為所提出之「新世代反毒策略」，特結合嘉義市毒品危害防制中心、嘉義監獄等單位於嘉義舊監獄(嘉義市東區維新路140號)辦理「時光隧道Searching for you-國定古蹟嘉義舊監反毒特展」，

開幕記者會上嘉義地檢署檢察長缪卓然、嘉義市市長黃敏惠、矯正署署長黃俊棠及嘉義監獄典獄長莊能杰、嘉義看守所所長林豐材等貴賓均蒞臨現場參加，期透過這次展覽，將反毒觀念推廣到全嘉，以營造無毒健康環境。



現場透過靜態方式展示嘉義市毒品危害防制中心毒防十年歷程，展示曾參加反毒繪畫、書法等比賽得獎作品、反毒宣導教具教材及防毒好遊趣等新式反毒教具教材及影片觀賞；動態方面透過有趣DIY體驗，由嘉義地檢署邀請到在地禪繞畫家葉家禎老師免費義務提供8場次禪繞反毒體驗課程，帶領現場報名學員藉由親手製作「生命之花」圖樣之禪繞胸章，了解到生命之花的意涵為「對內外身心進行療癒、覺醒、寬恕與和解，理解愛是本來就存在的。

▲ 時光隧道Searching for you-國定古蹟嘉義舊監反毒特展 ，嘉義地檢署檢察長繆卓然致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，行政院所提示「新世代反毒策略」，係以「人」為中心的防制思維，以「量」為目標，溯源斷根，消弭毒品存在，針對防毒、拒毒、緝毒、戒毒四大區塊分工，期有效降低吸毒者衍生犯罪行為及抑制毒品之新生人口。

▲時光隧道Searching for you-國定古蹟嘉義舊監反毒開幕。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義地檢署為遏止當前新興毒品氾濫、吸毒年齡下降及毒品入侵校園等現象蔓延，積極貫徹新世代反毒策略，於防毒監控與緝毒方面成效斐然，於今年4月指揮警方破獲咖啡包毒品集團，起獲咖啡包毒品2.7公斤，逮捕嫌犯7人，並發現該集團吸收剛成年者犯案，又於今年6月查獲11萬包毒品咖啡包，總重量超過1000公斤，因毒品咖啡包近年來在校園流行，檢警強力抓捕藥頭能有效阻斷毒品入侵校園，讓許多青少年免於受到毒品危害。

嘉義地檢署也結合衛生醫療單位進行毒品犯的藥癮治療服務；在拒毒預防方面則結合嘉義縣市毒品危害防制中心、學校等公私政府機關或民間團體資源共同進行反毒宣導，透過與嘉義市毒品危害防制中心、嘉義監獄等單位合作辦理之反毒特展活動，讓民眾經由導覽參訪嘉義舊監、觀賞反毒靜態展示及手作DIY體驗之寓教於樂方式，紮根民眾反毒信念，強化民眾對新興毒品認知、了解藥頭的推銷手法與染毒後果及戒毒相關資訊，提升反毒之知能與保護自己的能力。