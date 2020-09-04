種子託友人跨洋遠寄！台中老外「在家種7年大麻」...超慘下場曝光

▲大麻（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



圖文／鏡週刊

在台中市大坑風景區販賣披薩的美國籍男子史密斯，去年委託加拿大籍友人幫他在國外訂購「藍莓」、「北方」等大麻品種的種籽，並以國際郵包寄到台灣給他，卻遭海關查獲。調查局人員陸續逮捕史密斯與幫他寄貨的友人，偵訊時史密斯坦承從2013年開始在住處栽種大麻，全案今（4日）依毒品罪起訴，檢察官將擴大追查史密斯栽種的大麻是否對外銷售。

起訴書指出，美國籍的史密斯在台中市北屯區大坑風景區販賣披薩為生，並定居在台中市多年，他從2013年起，透過管道取得大麻種籽，在自己北屯區住處栽種，去年7月，他委託將返回母國的拿大籍的友人米契爾，為他購買「藍莓」、「北方」兩種品牌的大麻種籽，並以國際郵包寄回台灣，讓史密斯能夠持續「耕作」。

沒想到，米契爾越洋寄的大麻種籽郵包，被財政部台北關務署人員發現夾帶6顆大麻種籽，於是通知調查局航業調查處偵辦，辦案人員埋伏在郵局，逮捕了前來領取郵包的史密斯，接著搜索史密斯住處，當場查扣大麻株89株、乾燥大麻花23罐、種籽等贓物；3個月後，米契爾返回台灣，也一併被逮捕。

台中地檢署檢察官偵訊時，史密斯坦承在自宅栽種大麻，但他辯稱因為動過手術，長期疼痛，才會栽種大麻吸食止痛，所有的「收成」，僅供自己吸食，並未對外販售牟利，但檢方對其供詞持保留態度，另案指揮警方追查史密斯是否是大麻供應商，全案偵查終結，檢察官依違反「毒品危害防治條例」，將史密斯、米契爾提起公訴。

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