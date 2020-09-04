　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

種子託友人跨洋遠寄！台中老外「在家種7年大麻」...超慘下場曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大麻（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大麻（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／鏡週刊

在台中市大坑風景區販賣披薩的美國籍男子史密斯，去年委託加拿大籍友人幫他在國外訂購「藍莓」、「北方」等大麻品種的種籽，並以國際郵包寄到台灣給他，卻遭海關查獲。調查局人員陸續逮捕史密斯與幫他寄貨的友人，偵訊時史密斯坦承從2013年開始在住處栽種大麻，全案今（4日）依毒品罪起訴，檢察官將擴大追查史密斯栽種的大麻是否對外銷售。

起訴書指出，美國籍的史密斯在台中市北屯區大坑風景區販賣披薩為生，並定居在台中市多年，他從2013年起，透過管道取得大麻種籽，在自己北屯區住處栽種，去年7月，他委託將返回母國的拿大籍的友人米契爾，為他購買「藍莓」、「北方」兩種品牌的大麻種籽，並以國際郵包寄回台灣，讓史密斯能夠持續「耕作」。

沒想到，米契爾越洋寄的大麻種籽郵包，被財政部台北關務署人員發現夾帶6顆大麻種籽，於是通知調查局航業調查處偵辦，辦案人員埋伏在郵局，逮捕了前來領取郵包的史密斯，接著搜索史密斯住處，當場查扣大麻株89株、乾燥大麻花23罐、種籽等贓物；3個月後，米契爾返回台灣，也一併被逮捕。

台中地檢署檢察官偵訊時，史密斯坦承在自宅栽種大麻，但他辯稱因為動過手術，長期疼痛，才會栽種大麻吸食止痛，所有的「收成」，僅供自己吸食，並未對外販售牟利，但檢方對其供詞持保留態度，另案指揮警方追查史密斯是否是大麻供應商，全案偵查終結，檢察官依違反「毒品危害防治條例」，將史密斯、米契爾提起公訴。

►緊緻透亮一片就夠

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／超商退換加利口罩「即刻取消」！　維持2地點換貨
遠傳宣布與亞太電拚「5G共頻共網」　50億買下亞太5億股
新竹「洗屍水」爆排進頭前溪！70萬人恐喝下肚　縣府給回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

種子託友人跨洋遠寄！台中老外「在家種7年大麻」...超慘下場曝光

宜蘭南方澳漁港驚見「66公分未爆彈」　疑似為練習彈殘體

蘇花公路火燒車　引擎室竄出大火吞沒全車駕駛驚逃

大貨車狂按喇叭闖壅塞路口！義交險遭衝撞　桃警怒了

快訊／國3嚴重車禍！7-11貨車、水泥車追撞　1人無生命跡象

被控拒罰違規藥局涉圖利　桃園2衛生局前副局長...這理由無罪

兒扮吹哨者揪父視訊出軌　母蒐證扣「全身套餐」簡訊…獲賠30萬

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

交通大執法3天炸鍋！驚爆2萬7853件違規　近8成因「這動作」挨罰

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

種子託友人跨洋遠寄！台中老外「在家種7年大麻」...超慘下場曝光

宜蘭南方澳漁港驚見「66公分未爆彈」　疑似為練習彈殘體

蘇花公路火燒車　引擎室竄出大火吞沒全車駕駛驚逃

大貨車狂按喇叭闖壅塞路口！義交險遭衝撞　桃警怒了

快訊／國3嚴重車禍！7-11貨車、水泥車追撞　1人無生命跡象

被控拒罰違規藥局涉圖利　桃園2衛生局前副局長...這理由無罪

兒扮吹哨者揪父視訊出軌　母蒐證扣「全身套餐」簡訊…獲賠30萬

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

交通大執法3天炸鍋！驚爆2萬7853件違規　近8成因「這動作」挨罰

不斷更新／陳俊秀3分砲、朱育賢雙響追分　5局統一7比6樂天

種子託友人跨洋遠寄！台中老外「在家種7年大麻」...超慘下場曝光

艾米漢默「閃離10年婚」速摟新歡！　抓包秘戀布魯斯威利正妹女兒

宜蘭南方澳漁港驚見「66公分未爆彈」　疑似為練習彈殘體

老公進口罩國家隊「全是無償援助」　殷琦怒轟加利：當其他努力的人塑膠

歷史課沒教！拜登：是黑人發明了電燈泡，不是愛迪生！

遠傳與亞太電拚5G共頻共網　50億元買下亞太5億股

快訊／超商退換加利口罩「即刻取消」！維持藥局、衛生所換貨

Kiehl’s鐵粉都衝「預購會」5大看點！折數比周慶更低、「超級乳霜」搶先買

蘇花公路火燒車　引擎室竄出大火吞沒全車駕駛驚逃

社會熱門新聞

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家透天厝市值曝光

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

苗栗少女找到了　警4個月後新竹尋獲

即／台南砂石車衝入民宅！　駕駛受困搶救中　

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

台南男「才剛來2發」房門秒打開

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面