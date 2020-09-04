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50天封鎖禁足體驗！12藝術家打造劇場「線上酒吧」直播視訊乾杯

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▲▼藝術家林人中以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家線上演出《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間。（圖／臺北表演藝術中心）

▲12位藝術家線上演出《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間。（圖／臺北表演藝術中心）

記者林育綾／台北報導

藝術家林人中以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家線上演出，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間，讓觀眾透過螢幕面對面聊天、乾杯，一起思考網路與現場在當代藝術與社會的意義，9月4日至9月6日在台北市中山堂中正廳進行3場演出。

▲▼藝術家林人中以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家線上演出《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間。（圖／臺北表演藝術中心）

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▲▼觀眾透過螢幕面對面聊天、乾杯。（圖／臺北表演藝術中心）

▲▼藝術家林人中以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家線上演出《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間。（圖／臺北表演藝術中心）

《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》源自台北表演藝術中心於2017年亞當計畫發起的《島嶼酒吧》，今年在台北藝術節推出特別版，由藝術家林人中策劃，以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家透過線上演出。

《島嶼酒吧》的精神是「每個人都是一座島」，透過各種飲料的分享，島與島之間因而有了互動、交流與故事。林人中表示，疫情為人帶來巨大影響，包括生活習慣、交流方式等，人是一座島不再是隱喻，更是一個現實。今年因疫情情況，各國藝術家無法來台演出，改成雲端版，也是作品副標題「如果雲知道」的意思。

▲▼藝術家林人中以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家線上演出《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間。（圖／臺北表演藝術中心）

▲▼藝術家會引導觀眾在現場調一杯專屬飲料，作為彼此交流的媒介。（圖／臺北表演藝術中心）

▲▼藝術家林人中以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家線上演出《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間。（圖／臺北表演藝術中心）

過往三年皆以非劇場空間作為展演場地的《島嶼酒吧》，這次重返劇場，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間，觀眾進入後，透過螢幕，和不同的藝術家聊天，分享或交換生命故事。林人中表示，疫情之後，透過網路對話、溝通似乎慢慢取代面對面的交流，所以作品也反映當下的一個現實狀況。

今年邀請的12位藝術家來自於菲律賓、泰國、德國、日本、印尼及台灣，分別為黃鼎云、許哲彬、倍帝愛波（Betty Apple）、張欣、余政達、銘宸、Russ Ligtas、陳業亮、余美華、Vuth Lyno、石神夏希、Elia Nurvista，他們從各自的專業領域和關懷出發，包含裝置藝術、電子配樂、視覺藝術、表演藝術、空間設計到公共議題等，為演出帶來多元的呈現。

▲▼藝術家林人中以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家線上演出《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間。（圖／臺北表演藝術中心）

▲▼在演出中，觀眾進到中正廳的舞台上，坐在螢幕前，戴上耳機，和雲端的藝術家視訊交流。（圖／臺北表演藝術中心）

▲▼藝術家林人中以自己在法國超過50天封鎖禁足的親身體驗，邀請12位藝術家線上演出《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，將劇場打造成一個具有酒吧氛圍的空間。（圖／臺北表演藝術中心）

在演出中，觀眾進到中正廳的舞台上，坐在螢幕前，戴上耳機，和雲端的藝術家視訊交流，而藝術家會引導觀眾在現場調一杯專屬飲料，作為彼此交流的媒介。為配合防疫措施，觀眾必須透過視訊屏幕與藝術家乾杯，且與他人保持安全距離。

《島嶼酒吧—如果雲知道（無碼）》有三條表演軌跡同步進行，劇場中6位藝術家各自於獨立頻道裡與觀眾互動，現場還有一座大螢幕，將6位藝術家的畫面即時匯集於同一視窗上，產生一種平行時空的眾聲喧嘩。另外，整個演出內容也於「台北藝術節Youtube頻道」進行直播，讓場外的觀眾也能參與演出的互動實況。

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