加利「以國家隊為恥」　上好生醫：中央曾來詢問…願隨時加入

圖文／鏡週刊

加利科技遭查獲進口中國製非醫療用口罩，混充台灣民眾實名制口罩，目前檢調已介入調查蒐證，加利科技老闆林明進大喊「以國家隊為恥」，對此，台中上好生醫科技股份有限公司總經楊勝得今（4日）表示，只要國家需要，願意馬上變成口罩國家隊，「以能成為國家隊為榮」。

日前在立法院副院長蔡其昌牽線下，為響應捷克議長團來台的禮物，上好生醫製作2萬個印有兩國國旗的口罩、捐贈給捷克，表達台灣人民對遠到而來客人的歡迎，而近日加利科技老闆在被揪出以中國製非醫療用口罩混充台灣實名制口罩後，喊話「以國家隊為恥」，上好生醫總經理楊勝得也有不同想法。

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根據《自由時報》報導，上好生醫總經理楊勝得原本從事印刷業，疫情爆發後因為買不到口罩，開始思考改為生產口罩，4月1日決定投入生產後，直到6月9日才取得藥證，不過口罩停止徵用到6月底，他因此販售口罩，楊勝得表示，中央曾來詢問他要不要加入口罩國家隊，但後來說要評估疫情後勢再決定。

不過，楊勝得仍然不斷投入資金及設備，擴大口罩產量，楊勝得表示，「只要國家需要我，我願意隨時加入，這才是我當初投入製作口罩的初衷，我以能成為國家隊為榮。」



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