台灣輸出日本病例「接觸者匡87人」　莊人祥揭最新採檢進度

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期不斷外國檢驗出台灣輸出新冠肺炎病例，最新接獲通報2例分別是越南與日本。中央流行疫情指揮中心今（4）日公布輸出日本病例最新調查情況，初步匡列可能接觸者87人，僅有4人需採檢，其中2人完成採檢，1人陰性。

指揮中心日前公布分別接獲越南及日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出自我國入境的新冠肺炎陽性無症狀個案。當中日本個案為本國籍50多歲男性，今年3月19日自日本返回台灣，8月31日與友人一同出境至日本，於入境日本時進行採檢，其中個案檢驗結果為陽性，其同行友人檢驗結果為陰性。

請繼續往下閱讀...

莊人祥今（4）日進一步說明，目前有透過警政協尋以及個案提供的疫調來做交叉比對，可能接觸者匡列87人，較為密切接觸者4人，有2人已經採檢，其中1人為其家屬，確認結果為陰性；其餘大多是飯店、旅館員工，以自主健康管理14天即可。

至於越南籍個案30多歲移工，8月7日已經離境返回越南，26日第三次採檢才呈現陽性，初步研判個案於台灣感染的機會較低。衛生單位已掌握個案在台期間之接觸者共4人，核酸檢驗及血清抗體皆為陰性。