美國疫苗趕選前上市！FDA撇川普施壓　若安全就「跳過」最後試驗

▲美國新冠肺炎（COVID-19）病毒疫苗預計最快趕在10月底上市。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）3日在接受《CNN》採訪時表示，對新冠肺炎的疫苗審核相當有信心。美國食藥局（FDA）將明確地根據臨床試驗數據做出決定，試驗結果也會由獨立專家小組「數據和安全監視委員會」進行審查，不會受到政治動機影響。

根據《CNBC》報導，佛奇認為很有可能在10月準備好疫苗，但11月的機率更大，不過這些時間目前都只是猜測，相信監管機構會依科學數據來確認疫苗安全有效，否則不會被公眾認可，「我一直強調安全和有效，如果是這樣，我會毫不猶豫地接種疫苗並推薦給家人。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）已要求各州州長和衛生部門準備在11月1日之前分發疫苗。CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）日前表示，衛生部將使用醫療用品公司麥卡遜（McKesson）的服務來配送疫苗，各州最近就會收到許可證申請，相關申請規定也可能放寬，「必要時請考慮放棄一些相關要求，以加快疫苗配送設施的申請時程。」

疫苗分發的截止日期距離11月3日總統大選僅僅2天，對此，公衛專家和科學家們憂心，疫苗的批准是出於政治動機，白宮可能會向監管機構施壓，要求他們讓疫苗必須在選前上市。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）則堅持認為，政府訂定11月1日的截止日期與總統選舉沒有關係，「與選舉無關，這與盡快向美國人民提供安全、有效的疫苗來挽救生命有關，但要達到FDA的安全性和有效性標準。」

▲美國食藥局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）。（圖／路透）

FDA表示，只要疫苗是安全的，而且至少有50％的機率有效，就會批准疫苗通過。根據CDC的數據，感染風險會比未接種疫苗的人降低4成至6成。FDA局長哈恩（Stephen Hahn）曾聲明，FDA絕不會批准不安全的疫苗，即使它相當有效。

哈恩接著表示，FDA並未受到川普總統要求疫苗快速上市的壓力，「我們將非常非常非常仔細地查看這些安全數據，一切都保持公開透明」，如果評估益處大於風險，疫苗就會在完成第三階段臨床試驗之前，即獲得緊急核准。