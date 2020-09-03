「巨大海神」暴風圈達180km！環流對撞整排對流胞　豪雨來襲4縣市

▲海神颱風7級暴風半徑達180公里。（圖／翻攝JMA）

記者許力方／綜合報導

第10號中度颱風「海神」（Haishen）持續西進轉彎，中央氣象局觀測，其暴風圈已成長至180公里，但與台灣仍有距離，未來可能增至強颱等級，朝日韓直撲，對台直接無影響，而台灣因位在低壓帶影響，對流雲系發展旺盛，3日晚間針對屏宜花東4縣市發布「豪雨特報」，預估4日（周五）海神北上過程將導引北方乾空氣，各地水氣減緩，可見陽光。

晚間7時50分針對4縣市發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣有大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及台東山區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意溪水暴漲、雷擊及強陣風。

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▲對流豪雨襲4縣市！海神將北上暴風圈距離台灣仍遠。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局觀測，海神環流的偏東風與梅莎環流的偏西風兩股氣流對撞產生對流雲帶，就像「雙颱手牽手」，尤其梅莎外圍環流為台灣帶來東北風，與南海的西南風激發出一整排的對流胞，3日發生在台灣附近。

氣象局預報，入夜至4日清晨受低壓帶影響，中南部及澎湖地區仍有局部短暫降雨，白天之後，環境風場偏東北風或北風，水氣減緩，各地可見陽光露臉，午後中南部地區、北部山區及花東縱谷有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率；入夜後，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區偶有零星降雨。

氣象局指出，第9號梅莎颱風3日下午已變性為溫帶氣旋，10號海神颱風，位於台灣東南東方約1720公里海面上，未來強度持續增強，恐達強颱等級，朝日韓方向前進，對台灣沒有直接影響。但入夜至4日清晨基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生機率，尤其基隆北海岸有突發大浪，預估5至7日（周六至下周一）海神靠近期間，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖容易出現長浪，期間浪高不排除來到4米左右。

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▼海神路過，周末將掀4米巨浪！（圖／翻攝RAMMB、NAVY）

