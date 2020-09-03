台南KTV爆衝突...醉拳打群架　快打部隊出動「全慘了」！

▲台南1家KTV，凌晨發生酒後打群架事件，市警二分局立即啟動快打部隊馳赴現場，帶回滋事分子調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1家KTV3日凌晨發生酒後打群架事件，市警二分局據報，立即啟動快打部隊馳赴現場，以防止事態擴大，並將受傷的1名男子送醫，另帶回7名滋事分子調查，經調查係酒後在走廊上因細故起口角，進而造成雙方林姓及葉姓男子等人肢體衝突，全案依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，3日凌晨3時55分許，二分局海安所獲報案，稱有多人於轄內1家KTV走道上打群架，警方立即啟動快打部隊馳赴現場，將受傷1男子送醫，另帶回7名滋事分子調查。

經調查滋事雙方互不認識，均係在該KTV包廂內分別飲酒唱歌，雙方欲離場之際，於店家走廊上因細故起口角，進而引起肢體衝突，警方趕赴現場時雙方已無打架之情事，馬上將受傷之1人送醫診治，幸無大礙，另將逗留現場滋事者等7人帶回警派出所偵詢，以擴大偵辦有無其他滋事者，全案將依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警二分局指出，警方將持續加強巡邏及臨檢轄內KTV，嚴辦暴力犯罪，防疫期間無法律假期，警察人員如遇有違法行為將依法逮捕調查偵辦，切勿以身試法。

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