6槍打爆當鋪大門！玻璃碎滿地...喬債衝突猖狂槍手落網

▲涉嫌台南市南區金華路當鋪槍擊案的王姓犯嫌出面投案，交出作案手槍及子彈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區金華路１家當鋪，4月2日下午疑遭1名不詳歹徒，持槍朝大門連開六槍以上，歹徒逞兇後駕車逃逸，台南市警六分局據報派員前往勘查蒐證，查出1名王姓男子涉案，警方經深入追查，3日下午王嫌主動出面投案，交出作案手槍1把、子彈1發，全案由警方深入偵辦中。

警方指出，4月2日下午2時17分許，市警六分局勤務中心據報，南區金華路一段1家當舖前有人開槍，經通報警網前往勘查後發現，係1名男子駕駛號牌不詳之自小客車，朝店家大門射擊數發子彈，造成商家大門玻璃碎裂及店內物品破損，現場無人受傷，犯嫌開槍後駕車沿金華路一段往北方向逃逸。

轄區市警六分局警方封鎖現場勘查蒐證，歹徒至少開6槍，子彈擊破落地窗，地上滿是落地窗碎玻璃，現場尋獲4顆彈殼，歹徒逞兇後駕車加速逃逸，警方調閱監視器發現，犯嫌為王姓男子，所駕車輛為銀色（現代廠牌）休旅車，初步調查王嫌與被害人熟識，疑因債務糾紛所引起。

市警六分局副分局長吳麗娟指出，本案發生後就立即成立專案小組，在刑事局南打中及市刑大的協助之下，逐一清查犯嫌可能藏匿的地點，還有他可能的金援，逐一給他斬斷，嫌犯最後彈盡援絕自知難逃法網的情況下，就透過友人向六分局表示願意出來投案，即於3日下午4時多，王嫌出面投案，交出他作案手槍1把、子彈1發，全案由警方偵查偵辦中。

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