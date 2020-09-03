加利8月遭查進口337萬片「中國口罩」　林淑芬疑：2019年是真MIT？

▲Carry mask口罩。（圖／記者許立昕攝）



記者蔡文鈴／台北報導

新北市藥局近日爆出有藥局收到中央郵寄來自「口罩國家隊」製造的口罩後，發現印有「产品合格证」大陸製的口罩混雜其中，目前食藥署下令要求口罩廠商加利科技（Carry mask）下架口罩。對此，民進黨立委林淑芬也在家中翻出去年買的「加利口罩」，質疑到底是真的還是假的台灣製造？

新北市政府表示，部分藥局2日在拆箱後發現口罩有簡體字列印的「产品合格证」並標示生產廠商為大陸安徽省某工廠，藥師已稟持專業下架該項產品，若民眾近日在新北市藥局買不到實名制口罩，建請民眾體諒。

▲口罩國家隊混充大陸製。（圖／梁世民藥師授權提供）



林淑芬3日在臉書PO出家中口罩，上面印有「made in Taiwan」的鋼印，2019/10/1製造，她也質疑加利科技今年從8月中國進口337萬片，那去年和以前所販售的口罩，是否混雜大陸口罩，而自己手中的口罩「到底是真的還是假的台灣製造？」

▲林淑芬翻出家中的加利口罩。（圖／翻攝自林淑芬臉書）





不少網友看到PO文後留言，「防疫視同做戰，該用軍法來審判公司負責人」、「好像台中也有耶？」、「市面上基本都要全面回收了吧」、「應該正常，在擴充產線前，台灣用的醫療用口罩大部份都中國進口的」、「感覺是打鋼印再包裝，應該是假的」。

對於加利科技爆出疑似混雜陸製口罩，食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，明起持有carry mask口罩的民眾，都可攜帶健保卡以及當時領取的信封，到藥局進行換貨，但就算沒有攜帶也會從寬認定，期限至9月11日為止，全台各地都可兌換。

食藥署表示，昨日會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於109年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

加利科技成立於1997年，為通過ISO國際品質認證工廠，主要為生產工業用及一般民生用一次性不織布及防護性耗材產品為主。他們初步對外回應不清楚為何會混入中國製口罩，稍晚會對外發布完整聲明。

▲食藥署召開「查獲加利科技有限公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售之說明」記者會。（圖／記者許靖騏攝）