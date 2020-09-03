館長低調出院...警重兵嚴防「第二波奪命攻擊」　外出靠特勤級保鑣

記者陳豐德／新北報導

「館長」陳之漢8月28日遭人連開3槍，3日是他住院第七天，下午1時許他低調從林口長庚的「單人尊爵病房」出院返家，返回林口住家與妻子相會，讓病房外守望的警力得以撤退，但新北市林口警分局仍調派每2小時一班巡邏勤務，固定到館長所住的高級社區簽巡，灑重兵防止「藏鏡人」策畫的第二波奪命攻擊。

▲林口警方在館長住家社區「周遭」加強巡簽。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，在館長出院前，林口分局在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦館、林口長庚單人尊爵病房外，分別派遣4小時1班的單名警力定點守望勤務，除了要保護館長人身安全外，也要讓健身顧客及社區民眾能放心。除此外，由於擔心館長的老婆也會成為下手目標，警方也調派2小時一網的巡邏警力，針對館長所住的高級社區加強巡視，查看有無可疑人士停留。

經過7天的休養，館長3日凌晨再度開直播與粉絲談心，他表示有不少網友質疑他是因為賣海鮮而被槍擊，但「時間兜不起來，這個人（槍手）7月2號就進來觀察我，我什麼時候才開始賣海鮮？8月25號」。館長下播後，一早又在臉書發文，表示副總統賴清德特地寫卡片慰問，而下午1時許他就低調出院。

林口警方也因此撤掉醫院的守望勤務，其餘地點的守望、巡邏勤務則保持不變。警方透露，如果館長之後有外出的需求，除非他有主動提出要求，否則不會給予貼身警力支援，主要是館長本身就不喜歡警察隨身保護，研判他會另外找管道聘請「國安特勤級保鑣」，保護自身的人身安全。

▼成吉思汗健身俱樂部林口旗艦館外警力持續守望站點。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼館長出院返回住家。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



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