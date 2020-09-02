遠房親戚嗆：不敢保證會怎樣！停車糾紛惹訴訟　公親秒變恐嚇事主

▲白衣男子受託來喬官司，結果一句話秒變「恐嚇」嫌疑人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名宋姓婦人在自家門口遭到一名不明男子恐嚇，表示如果不撤告「不敢保證會怎樣」，嚇得這名宋姓婦人趕緊跟警方報案。整起案件緣起於一起跟鄰居的停車糾紛，最後演變成傷害、恐嚇案，這名不明男子原來是宋姓婦人鄰居的親友，現在「公親變事主」。

8月28日高雄燕巢區一名宋姓婦人與鄰居因為停車發生糾紛，結果遭到對方傷害、恐嚇，8月29日19時宋姓婦人已經完成報案提告，但沒想到卻是另一場風波的開始，因為為了保護宋姓婦人安全，孫女還幫忙裝監視器，結果就拍到8月31日有1名自稱是宋姓婦人的遠房親戚上門，同時要求撤告，否則「不敢保證會怎樣」。

▲白衣男子受託來喬官司，結果一句話秒變「恐嚇」嫌疑人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方接獲報案之後，立即於被害人住處設立臨時巡邏簽章表，由巡邏警組每兩小時加強巡簽，其間並予涉嫌人約制告誡，並請涉嫌人家屬協助約束。同時派出所的正副所長天天到宋姓婦人家中關懷，另外2日上午7時也通知白衣男子到案說明，確認這名白衣男子是宋姓婦人的遠房親戚，因為接受到鄰居的委託，以一包紅包的代價來幫忙協調，至於有沒有涉及恐嚇，目前警方還在了解釐清當中，因為宋姓婦人的孫女愛嬤心切，宣稱有恐嚇事宜，現在警方也聯繫她，來掌握相關案情。