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北京新經濟/直擊5G黑科技機場！ 刷臉取票「台胞證也能用！」

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記者任以芳／北京報導 

北京大興區不但擁有「中國藥谷」大興生物醫藥産業基地，還有揚名國際的大興機場。去年九月運營的大興機場碰到疫情衝擊，停擺將近五個多月後重新載客。《ETtoday新聞雲》記者再度實際走訪機場內部，挑高採光設計時尚大氣，是拍照打卡網紅點，機場有一半以上採取智能服務，托運行李、自取機票大約三分鐘搞定，台胞證也能使用。

▲▼2020,8月,大興機場,充電區,機場內部,高空。（圖／記者任以芳攝）

▲北京大興機場設計新穎，成為熱門打卡點。（圖／記者任以芳攝）

北京雙機場「首都、大興」

世界上有許多大城市都不只擁有一座機場，比如東京有成田和羽田，大陸上海有浦東和虹橋，紐約、洛杉磯、華盛頓等美國超級城市，甚至有三個機場。由於，北京航空需求年年暴增，2018年吞吐量破億的首都機場即使有三個航廈，年旅客吞吐量超過承載範圍，

分擔首都機場客運量，號稱世界新七大奇蹟北京大興國際機場，耗時四年多完工，去年9月25日正式宣布營運，一共有4條跑道，其中3條跑道長達3800米，略微領先首都機場。機場軟硬體建設方面，《ETtoday東森新聞雲》記者直擊發現，設計運用許多黑科技，實現全5Ｇ網路覆蓋，有如來到科幻世界。

▲▼2020,8月,大興機場,充電區,機場內部,高空,精品店,同城同價,挑高屋頂。（圖／記者任以芳攝）

▲刷臉或使用個人身分證，3分鐘快速取票。（圖／記者任以芳攝）

5Ｇ科技機場「智能服務、人性設計」

機場三十多個中島櫃位，配置十多台自助報到機，民眾可以選擇刷臉或使用個人身分證，3分鐘快速搞定機票，《ETtoday東森新聞雲》記者發現台胞證也可以使用。

排隊過安檢最怕大排長龍，大興機場推出「無感通關」，旅客出境採取海關+安檢模式，一次到位，相較傳統模式電腦、電池、手機等物品必須分散在好幾個盒子裡，隱私全都露。

機場安檢員提前給大盒子放置所有物品，出境旅客和隨身行李只需一次檢查，《ETtoday東森新聞雲》記者實地體驗，發現海關櫃檯後方的新型X光機體積很小，海關人員透過遠程安檢行李，有問題才開箱，整體查驗時間確實縮短50%。

▲▼2020,8月,大興機場,充電區,機場內部,高空,精品店,同城同價,挑高屋頂。（圖／記者任以芳攝）

▲大興機場設立免費母嬰室。（圖／記者任以芳攝）

機場內部相當人性化，每個登機口都有設立充電專區，一人一位不用搶，還能躺著等飛機非常愜意。媽媽哺乳室也很貼心，提供所有餵奶設備儀器，空間非常寬敞，還有獨立嬰兒小床安撫孩子休息。

▲▼2020,8月,大興機場,充電區,機場內部,高空。（圖／記者任以芳攝）

▲大興機場充電區不用搶，一人一座。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020,8月,大興機場,充電區,機場內部,高空,精品店,同城同價,挑高屋頂。（圖／記者任以芳攝）

 ▲兩百多家機場餐廳價格和市區一樣。（圖／記者任以芳攝）

引進網紅餐廳「同城同價」

大興機場設計有如展翅鳳凰，以航站樓核心區為中心，分別向東北、東南、中南、西南、西北五個方向伸出了五條指廊，通往北京大興國際機場的飛行區。從航站樓中心點到最遠端登機口的距離只有600米左右，旅客步行最多只用8分鐘。

《ETtoday東森新聞雲》記者發現每一個指廊都有知名餐廳，像是勝博殿、桃園眷村等年輕時尚的餐飲品牌。網紅店有喜茶、瑞幸咖啡、CoCo、廣芳園、滿記甜品。老字號同仁堂、稻香村、全聚德也沒缺席

機場內部引進200多家餐飲全部「同城同價」，舉例某店家一杯珍奶是18元（人民幣，同下），等同市區價格。《ETtoday東森新聞雲》記者私下訪問餐飲業者，他表示，「疫情期間生意確實很慘，停班又復班旅客少的可憐，從七月開始恢復人潮，只要疫情穩定控制，明年大興機場航班持續增加，預估人流將會提升五成以上。」

▼大興機場預估明年客流增加，餐廳、精品店期盼銷售增加。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020,8月,大興機場,充電區,機場內部,高空,精品店,同城同價,挑高屋頂。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020,8月,大興機場,充電區,機場內部,高空,精品店,同城同價,挑高屋頂。（圖／記者任以芳攝）

▲大興機場力拚香港機場，除了精品時尚也增加與多特色店。（圖／記者任以芳攝）

機場如「精品」百貨公司
走進大興機場等候區簡直像逛百貨公司，所有精品都買得到。有業者向記者透露，「大興機場超商成為兵家必爭之地，餐飲競爭，免稅店投標也很激烈。」看準大興機場一年7200萬旅客吞吐量，精品商機百億起跳。

《ETtoday東森新聞雲》記者也發現，機場免稅商店有許多獨家銷售商品，外面買不到只能來大興，受疫情影響折扣力度也很大，不少民眾趁機撿便宜。目前，大陸中免集團「標中」大興機場國際區10年免稅經營權，對業者來說，大興機場未來體量和客流量達到國際水平，可以幫公司品牌形象大加分。

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