北京新經濟/直擊千億級「中國藥谷 」新冠試劑、治感冒中藥都從這來！

▲北京大興區耗資百億人民幣打造生物醫藥健康産業、創新産業新城「中國藥谷」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

後疫情時代，大健康產業成為主流商機。北京大興區耗資百億人民幣打造生物醫藥健康産業、創新産業新城「中國藥谷」。疫情期間，核酸檢測試劑、推薦治癒輕型新冠肺炎症狀的「連花清蘊」等重要醫藥企業都座落在此地。大興生物醫藥基地管會主任田德祥接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「未來，2025年目標要打造千億級中國藥谷，極力發展大健康產業。」

▲北京大興區有上千家生物醫藥産業。（圖／記者任以芳攝）

2025年打造千億級「中國藥谷」

被大陸列為重點發展的大興生物醫藥産業基地，面積13.4平方公里，去年總收入高達293億元（人民幣，同下），同比增長52%，相當於每平方公裏能創造約22億元收入，基地企業申報專利已超2000件。

目前，基地入駐3000多家企業，包括世界500強費森尤斯卡比、中華老字號同仁堂、百年協和、民海生物等一批國內外龍頭醫藥企業，目前已入駐2000多家企業，集體拓展大健康産業。大興區將該區「生物醫藥産業」作為主導産業，會全力打造具有國際影響力的「中國藥谷」。

▲「連花清瘟」過去被大陸民眾視為治療重感冒的必備品。（圖／記者任以芳攝）

「三朝古方中藥」治疫紅到國外

大陸抗疫時期，中醫藥發揮重要的作用，其中，以嶺藥業生產的明星專利中藥「連花清瘟」，過去被大陸民眾視為治療重感冒的必備品，疫情期間受到重視，半年賣出4.7個億業績，同比增長89%。

北京以嶺藥業副總經理雷波接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示， 「連花清瘟」2003年非典期間通過綠色通道審批，專門對SARS病毒有抑製作用的一個專利藥。」

▲大興生物醫藥産業基地建立中藥技術博物館，傳承先人醫者智慧。（圖／記者任以芳攝）

雷波介紹，「連花清瘟」主要將漢代《傷寒論》中麻杏石甘湯，合併明代《瘟疫論》治療的大黃，清代《溫病條辨》的銀翹散，三個方子匯集一方，對病毒複製和炎症因子具有抑製作用。

秋冬嚴防新疫情到來，雷波表示，今年春天進行產能提升，我們後期又投資了大概3600多萬，進行蓮花清瘟的這個生產線改造，由以前的兩條鋁塑包裝線增加到5條一天可以從600件提升到1800件，在7月份就可以完成產能升級。目前「連花清瘟」也有出口到部分國家，銷量有提升，還沒到預期的量體，但大陸中藥技術漸漸被世界認可、看見。

▲大興生物醫藥基地管會主任田德祥。（圖／記者任以芳攝）

抗疫速產口罩、疫苗

疫情期間，大興醫藥產業基地成為「衝鋒部隊」。熱景生物、科赫生物等企業搶第一時間研發成功新型冠狀病毒核酸檢測試劑，以嶺藥業的明星產品「蓮花清瘟」捐贈、供應給疫區一線。

民海生物和科興中維分別投入研發新冠疫苗研制，進展順利。其中，科興中維已經進入Ⅱ期臨床研究，預計新冠疫苗研發成功，生產車間正式投產後，每年將供應1億劑新冠疫苗。

爆發疫情時，大興醫藥產業基地馬上轉生產口罩。田德祥介紹，「當時特地幫企業開闢綠色通道，特事特辦，快審快批。緊急從山東運輸口罩生產設備，緊急和首鋼聯繫進行設備調試，解決水、電、網問題，同一時間上網招工。」目前，50名工人經過培訓，分2個班次24小時輪班，日產口罩能達到7萬只。