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配合F-16V、勇鷹機進駐　多處基地整修提升戰力防護

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▲▼F-16V戰機於嘉義空軍基地參加2019年漢光35號演習。（圖／翻攝AIT）

▲因應F-16V等新戰機進駐，全國各處多處機庫整建。（圖／翻攝AIT）

中央社記者游凱翔台北31日電

F-16V戰機未來將駐防台東志航空軍基地，勇鷹高級教練機擬進駐岡山。根據明年度預算書，志航、岡山基地將整修，另台中清泉崗也持續增建抗炸碉堡，全面提升各基地戰力防護。

民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美國採購66架全新F-16V（F-16C/D Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

軍方人士日前指出，從台灣東部海空域而來的共軍威脅與日俱增，未來部分F-16V（Block20、70）將駐防台東空軍志航基地，部訓機F-5戰機則陸續汰除；另外，日前成功首飛的新式高教機「勇鷹」未來擬進駐高雄岡山基地，另岡山基地則有T-34及AT-3教練機。

根據110年國防部預算書，空軍指出，台東基地現有飛機相關設施均為F-5戰機使用，為強化東南空域空防，針對未來兵力規劃進駐戰機，因此檢討整體相關必要設施，並配合任務需求新建機庫、棚（工）廠及附屬設施，以滿足駐防部隊需求，因此編列110年至115年持續預算，共約新台幣33億2348萬元。

針對高雄岡山空軍基地，空軍表示，岡山基地現有設施為T-34及AT-3使用，針對未來兵力規劃進駐戰機，因此檢討整建相關設施，因此編列110年至115年持續預算，共約39億4662萬元。

空軍指出，也針對台南等7處基地進行跑（滑）道擴建、基礎及輔助導航設施改善，目的在有效支援戰機起降能力、各滑行動線及跑道穩定性，確保戰時空軍戰力得以發揮，因此編列110年至115年持續預算，共67億5734萬元。

另外，為配合「一機一庫」政策，空軍在台中清泉崗空軍基地建構36座高抗炸係數防護機庫（9座四聯機庫堡），以確保應急作戰階段及平時突然遭敵攻擊時，仍然保有對敵聯合壓制、截擊及國土防衛作戰兵力；據了解，新式機堡具備約3300磅的抗炸能力。

根據預算書，空軍編列109年至115年持續預算，共43億8255萬元，今年6月已由中興工程得標，預計在115年6月30日完工。此外，因應未來台灣防衛作戰需求，陸軍規劃將AH-64E阿帕契直升機進駐台東豐年機場，但屢遭地方反對；陸軍今年7月表示，基於尊重民意並兼顧國防安全，在未獲得共識前此案將暫緩執行。

不過，根據預算書內容，陸軍仍編列陸航豐年機場基地設施新建工程108年至112年持續預算，共9億3363萬元，但陸軍指出，110年為計畫辦理專案工程會議等工程管理費、預算僅10萬元，相較去年編列110年的預算，為2億7547萬元的規劃設計服務費、委託監造服務費、空污費、工程管理費、工程預備費等費用，減幅達99.9%。

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