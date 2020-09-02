炒飯濕到「花木蘭要唱歌」　名廚教學影片讓羅傑叔叔又崩潰了

圖文／鏡週刊

日前因吐槽英國《BBC》印度裔廚師蛋炒飯教學爆紅的亞裔YouTuber「羅傑叔叔」（Uncle Roger），這回又因炒飯崩潰了！而且還是鼎鼎大名的英國名廚奧立佛（Jamie Oliver）惹的禍。在羅傑叔叔最新發布的影片中，奧立佛從拿出平底鍋那刻起，幾乎每個步驟都被酸爆，中間加入「果醬」的動作更讓羅傑叔叔直接崩潰。

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由於粉絲的建議，加上奧立佛的專業形象，羅傑叔叔原本對教學影片滿心期待，然而結果卻完全相反。教學影片才播放了2秒鐘就馬上暫停，原來是奧立佛用了平底鍋來炒飯，而非羅傑叔叔向來極力推薦的鐵鍋，讓他無奈地說「奧立佛你出版了25份食譜，卻連一個鐵鍋都買不起？」

接著奧立佛把切好的蔥花放入鍋中爆香，此舉又惹羅傑叔叔不開心了。因蔥花在中餐應最後才下鍋，目的是為裝飾點綴用的，且爆香的油居然還使用橄欖油，羅傑叔叔直言「前3個步驟全都錯了！」並形容盤上滋滋作響的聲音聽來彷彿祖先在哭泣。

然後奧立佛拿出了「即食米」（packed rice），雖然他有建議可用冷藏過的米飯，羅傑叔叔仍當場傻眼，說這就像開日本拉麵店卻端出泡麵招待客人一樣，是很母湯的事情。

把即食米跟蔥花都下鍋後，奧立佛從後方取出一瓶「辣椒果醬」（Chilli Jam）加入飯中，只見羅傑叔叔睜大雙眼大喊「No!no!no!no!no!」（不～）說這根本是亂搞，難不成等等要加花生醬？隨後奧立佛又踩到羅傑叔叔的地雷，在鍋中加入一些水，「這下真的搞砸了！」

「豆腐？」奧立佛的下一步打算拿豆腐入菜，且將其撕碎拌入炒飯中，再度讓羅傑叔叔露出難以置信的表情。最後起鍋前，奧立佛用鹽做調味，堅持炒飯必須使用味精的羅傑叔叔不免俗唸了幾句；但還沒完，居然在盛裝的碗中又加了橄欖油，羅傑叔叔看不下去直呼，「這傢伙太愛橄欖油了！他是不是連洗澡也用橄欖油？」

成品出爐了，但炒飯表面看上去顯得十分濕潤且油膩，羅傑叔叔除了嫌棄噁心外，更大酸這盤炒飯濕到能看到自己「花木蘭要開始唱歌了！」（花木蘭在電影中因在池塘中看到自己的倒影，開始唱主題曲〈Reflection〉），希望如果有機會，能親自和奧立佛「做炒飯」。

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