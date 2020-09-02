松菸槍擊案槍手毆打監獄管理員遭判刑　虔心修佛不知被通緝

記者張君豪／台北報導

曾在2017年12月潛入台北市瀚亞建築師事務所的台資大樓、連開2槍示威的松菸槍擊案槍手劉仁傑（36歲），出獄後去年再因涉強盜案件遭警方移送，裁定在台南監獄服刑，刑滿出獄後劉姓槍手想洗心革面，虔心在台東縣某宮廟修行。

▲曾涉入松菸槍擊案的槍手劉仁傑日前向刑事局投案入獄服刑。（圖／記者張君豪翻攝）

不過，劉男在台南入監期間曾因口角糾紛毆打獄所管理員，遭監獄提告傷害、妨害公務罪，劉因在宮廟修行，渾然不知到自己遭獄所管理人員提告且遭法院判刑4個月，他閉關修行打算遠離黑幫是非恩怨，想要洗心革面讓家人再度接受他，未料又變成通緝犯，8月27日經警方通知自行赴刑事局投案。

刑事局偵一大隊表示，今年6月接獲法院通知，顯示松菸槍擊案槍手涉入毆打獄所管理員的傷害案件，遭法院判刑4個月，但因劉男出獄後下落不明，均未出庭報到，所以遭法院通緝，刑事局與松山警分局共組專案小組積極追查。

專案小組蒐證調查期間，發現劉嫌虔心向佛，這段期間都在屏東鄉間及台東偏鄉宮廟靜修，經專案小組鎖定劉嫌藏匿在台東市某間宮廟道館，8月27日見時機成熟，策動劉嫌北上台北投案發監執行。

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