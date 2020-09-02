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黑心當鋪業者進口大陸化學鑽　誆「GIA原廠裸鑽」騙倒3珠寶商

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記者張君豪／台北報導

在台北市北投區經營當舖的蔡永益（43歲）當鋪業者異想天開，去年從大陸購買以化學氣相沉積法合成的人工鑽石（CVD鑽），下單時還要求對岸人工鑽石製造商在人工鑽上打上GIA鑽石編碼，之後委託好友洪連佑（24歲）拿著這批假鑽在台南、桃園、宜蘭等地的珠寶公司、銀樓販售，騙倒5家珠寶公司得手101萬元，事後這些珠寶商要將收購鑽石放入公司保險庫前，委託寶石鑑定所以光譜及氣象分析實驗，才發現這批是CVD假鑽石偽裝的原裝GIA裸鑽，刑事局今年5~7月間陸續收網逮捕兩人。

▲刑事局偵一大隊宣布偵破以CVD人工假鑽偽冒GIA裸鑽販售的詐騙集團 。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊宣布偵破以CVD人工假鑽偽冒GIA裸鑽販售的詐騙集團 。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊宣布偵破以CVD人工假鑽偽冒GIA裸鑽販售的詐騙集團 。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊宣布偵破以CVD人工假鑽偽冒GIA裸鑽販售的詐騙集團 。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，蔡姓當舖業者有管道從大陸批購這批打印有GIA鑽石編號的CVD假鑽，這些人工鑽重量到在1到2克拉，加上犯嫌可以輕鬆從國際GIA網站根據編號下載裸鑽證書，蔡男以假CVD人工鑽搭配GIA證書方式，委託洪男流竄全台各地向銀樓、珠寶公司兜售。

刑事局追查，發現洪姓男子在台南市某珠寶公司販售兩顆上述假鑽得手約53萬餘元、今年1月中旬又在桃園某銀樓兜售一顆假鑽得手9萬餘元，2月又跑到宜蘭某銀樓兜售兩顆假鑽石，前後得手獲利約101萬元新台幣，蔡姓主嫌朋分約一成詐欺所得給跑腿的洪姓男子當作酬勞。

▲刑事局偵一大隊宣布偵破以CVD人工假鑽偽冒GIA裸鑽販售的詐騙集團 。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊技正兼代理副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

更讓銀樓珠寶業者氣結的是，這些經工廠大量生產的CVD假鑽，蔡男以每克拉約8千到1萬元新台幣在中國大陸購得；警方調查，蔡姓男子之前曾在台北市北投區開設當鋪，熟悉當鋪、珠寶公司收購二手珠寶的鑑定流程，果然憑藉他的專業把價格低廉、印有GIA編號的CVD廉價人工鑽石轉售給不知情的珠寶商，詐騙獲利高達20倍！總計造成3家銀樓、珠寶公司受害。

刑事局指出，因坊間一般店家因辨識經驗不足、或無精密儀器檢測這些CVD假鑽，僅能依鑽石打印之美國GIA認證雷射腰圍編號，並依GIA鑽石國際牌價進行分級收購，直到事後這些被高估的假鑽要入帳，珠寶公司委請專業機構鑑驗，才發現洪男兜售之鑽石非天然鑽。刑事局偵一大隊接獲被害人報案後，報請臺灣士林地方檢察署公股指揮偵辦。

警方在今年5、7月分別拘提洪男、幕後蔡姓主嫌到案說明，並在蔡姓男子台中租屋處搜出10顆CVD人工鑽石，其中4顆打有GIA雷射編號，警訊後蔡嫌否認教唆詐欺，堅稱自己「對珠寶鑽石很專業，不知道這是假鑽，不可能犯這種錯」訊後遭警方依詐欺罪嫌移送士林地檢署複訊，訊後蔡、洪兩人均遭法官裁定羈押禁見。

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