安倍接班人「菅義偉呼聲極高」　7成國會議員力挺…地方票斷輸贏！

▲首相接替人遠菅義偉呼聲極高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

決定日本首相安倍晉三接班人的自民黨總裁（黨主席）選舉，將由內閣官房長官菅義偉、自民黨前幹事長石破茂與政調會長岸田文雄競逐，菅已獲約7成議員支持，地方票動向受關注。

石破茂與岸田文雄昨天正式表態參選自民黨總裁，菅義偉也預定在今天下午宣布參選。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，自民黨內7個派閥中，已有5個派閥表態支持菅義偉，包括安倍晉三出身的最大派閥細田派（98人）、並列第2大派閥的麻生派與竹下派（各54人）、二階派（47人）與石原派（11人），還有約30名無派閥議員相挺。

支持菅義偉接班的自民黨國會議員已有約超過290人，在總共394張國會議員票中，菅義偉等於已掌握超過7成的國會議員票。相較之下，石破茂僅有石破派的19票、岸田文雄僅有岸田派的47票。

自民黨總務會昨天決議不舉行黨員投票，將召開兩院議員總會，採計國會議員票394票，加上47都道府縣代表各3票共141票，總計535票的方式選出新任總裁。

這種選舉方式因國會議員票比重占將近3/4，被認為是要卡死在全國有高支持度、但在黨中央基礎較薄弱的石破茂。

為了反映地方黨員民意，自民黨昨天以幹事長二階俊博的名義發出公文，要求進行地方初選（預備選舉）等方式，來決定都道府縣的3票地方票要投給誰，經費將由黨中央支援。

目前已有33個都道府縣地方黨部打算先舉行初選（預備選舉）。

自民黨總裁選舉目前傾向9月8日公告、14日進行投開票，自民黨將在今天舉行總裁選舉管理委員會，正式決定時程。