「斷開鎖鏈！」郭美江佈道7大金句成追憶...影片點閱曾破300萬

▲女牧師郭美江過去佈道金句，曾是網路熱門關鍵字。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

女牧師郭美江2013年憑藉傳道名言「燒毀」、「信耶穌得鑽石」、「斷開魂結，斷開鎖練」，在網路上一夕爆紅。不料現在傳出她不敵癌症病魔，4日上午病逝林口長庚，享壽67歲，令廣大教友、網友備感不捨。

多位教友在臉書社團發文指出，郭美江7月中旬乳癌轉肺癌，病危住進林口長庚安寧病房，最終仍於4日早上7點09分「回天家」。當晚，香港教會「CRC利河伯教會」也證實此事，「感恩美江牧師在世的美好工作，也謝謝她曾經來港服事我們！」

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▲郭美江病逝林口長庚，享壽67歲。（圖／翻攝自臉書）

2013年12月，一段名為「信耶穌得鑽石」的影片在網路上瘋傳，長約11分44秒。當時郭美江分享自己遇到的「五倍祝福」，稱自己憑藉堅毅信仰，10幾年來「一路撿鑽石」，至今已經撿了50幾顆。

相關片段被剪輯成惡搞MV後，諸如「燒毀」、「網羅」、「Oh no」、「靈的轉移」、「超自然的震動」、「那個雲，那個霧」、「拿聖靈寶劍斷開魂結、斷開鎖鏈，斷開一切的牽連」成為熱門網路用詞，部分影片點閱率甚至超過300萬，引起一陣熱潮。

當時爭議不斷，郭美江低調神隱7個月，直到隔年才復出佈道，但作風收斂不少，也變得低調許多。如今傳出逝世消息，教友備感不捨，也引起網友緬懷，紛紛留言哀悼。

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