　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲破400萬例「佔全球1／6」多國仍復學　家長憂社交規定難防疫情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法國於當地時間9月1日復學。（圖／路透）

▲法國於當地時間9月1日復學。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間2日上午5點30分，全球累計2558萬7737例確診、85萬2851死。根據法新社最新官方數據，歐洲確診人數已於台灣零時40分突破400萬人，死亡人數則來到21萬人；疫情重災區的美洲，3個國家拿下前5大染疫國順位，合計近1100萬人染疫。

法新社統計歐洲確診人數達400萬6077例、21萬6080死、228萬1959人病癒。其中西班牙及英國的感染人數最多，分別為西國的47萬973例及英國的33萬9380例，兩國死亡人數合計逾7萬。

儘管歐洲一度成為重災區，法、西、英等國在解封後也遭遇確診病例回升的現象，甚至冬天將在2到3個月後再度降臨，歐洲政府仍讓學生按計畫復學。其中法國、比利時和英國學校的學生，在當地時間1日開始重返校園。

▲▼法國於當地時間9月1日復學。（圖／路透）

▲教師公布學校防疫規定。（圖／路透）

不少憂心的學生家長及教師批評官員，認為學校各處人群聚集，即便以嚴格的社交距離和其他防護措施如戴口罩，都不足以抵禦第2波疫情；然而政府當局堅稱，實體授課的重要性不能忽略，學生不該失去這項機會，而且待在家中進行遠距學習，將繼續讓必須出門賺錢的父母們負擔沉重。

美國方面累計606萬8139例確診、18萬4450死，總統川普同樣大力主張學校復學，而非裔之死引發的「黑命貴」（Black Live Matter）抗議、認為疫情是陰謀論的人不在少數、大選造勢集會等各式人群聚集方式，均讓疫情無法盡快壓制。

全球第二至第五大染疫國分別為巴西，累計390萬8272例確診、12萬1381死；印度369萬1166例確診、6萬5288死；俄羅斯99萬7072例確診、1萬7250死；祕魯累計65萬2037例確診、2萬8944死。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
獨／高雄少女親曝囚66小時內幕　「保全界李宗瑞」還拿留言給她
郭雪芙爆淪小三扶正試婚ing！　穩交孫其君「帶回家過夜」全被
館長害慘全台養蝦人　價跌新低！水產達人怒批：成就自己糟蹋我們
淫魔保全「2次性侵」都在恐怖密室！　高雄少女1原因未遭毒手
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

政府薪資補助政策奏效！　歐元區7月失業率僅增0.2％「成功防疫」

中擴軍逼台　美部署轟炸機嚇阻：1架武器運酬量抵整個航艦戰鬥群

賽諾菲認了沒效！不再用「Kevzara」治新冠

快訊／智利2天19震！　清晨西北部再傳規模6.5地震

歐洲破400萬例「佔全球1／6」多國仍復學　家長憂社交規定難防疫情

法《查理週刊》恐攻12死！5年後首開庭傳350人　諷刺漫畫再登封面

捷克外長滅火：韋德齊訪台灣不會影響對中關係

道瓊漲215點！　「科技股領漲」標普那指再創歷史新高紀錄

印度控中再闖領土！奪回班公錯湖北岸戰略高地　拆解放軍監控系統

美國防部發布中國軍力報告　重申6保證對台軍售、確保自衛能力

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

政府薪資補助政策奏效！　歐元區7月失業率僅增0.2％「成功防疫」

中擴軍逼台　美部署轟炸機嚇阻：1架武器運酬量抵整個航艦戰鬥群

賽諾菲認了沒效！不再用「Kevzara」治新冠

快訊／智利2天19震！　清晨西北部再傳規模6.5地震

歐洲破400萬例「佔全球1／6」多國仍復學　家長憂社交規定難防疫情

法《查理週刊》恐攻12死！5年後首開庭傳350人　諷刺漫畫再登封面

捷克外長滅火：韋德齊訪台灣不會影響對中關係

道瓊漲215點！　「科技股領漲」標普那指再創歷史新高紀錄

印度控中再闖領土！奪回班公錯湖北岸戰略高地　拆解放軍監控系統

美國防部發布中國軍力報告　重申6保證對台軍售、確保自衛能力

美網／防疫漏洞？法選手確診　密切接觸者照樣能參賽引疑慮

夢多又交新女友！熱戀約會「大街上反覆親喇」　手沒閒著摸胸又抓屁

慈善家遭爆「性侵酒店妹」　挪善款硬上辯：2女公關想要拉我進廁所

Sandy熱戀4年「廣告公司CEO男」正面曝光！　深夜甜蜜回家爆同居

台中店傳被洗錢集團相中！館長「半路攔截」惹殺機　警：匪夷所思

政府薪資補助政策奏效！　歐元區7月失業率僅增0.2％「成功防疫」

承諾都會變！赴美見媽媽改帶郭雪芙　孫其君前女友還傻傻禱告

阿中部長變身「時髦大叔」登GQ！「黑大衣+圓框眼鏡」狂秀知性熟男魅力

海陸乾哥是惡狼！中華錢櫃自灌「強壓女大生」害命　悲母追真相

中擴軍逼台　美部署轟炸機嚇阻：1架武器運酬量抵整個航艦戰鬥群

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

國際熱門新聞

德國警告王毅：不要威脅歐洲盟友

BB槍自己射爆蛋　男10天後死亡

夫妻徵裸體搬家工　加碼獎金7萬8

他迎娶千金！500賓客突收新娘鹹濕片

美發布中國軍力報告　重申對台軍售

印尼發現新冠病毒變種　感染力10倍

布拉格區長要求「小丑」王毅致歉

法律與秩序　川普堅持造訪威州

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

捷克外長：韋德齊訪台不影響對中關係

道瓊漲215點！　標普那指再創新高

印度指控：中國企圖占班公錯湖北岸戰略高地

女兒玩具「小巧思」　害爸崩潰了

上課被通知中獎成「億萬富婆」　女大生激動落淚

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎疫情下善用通訊進行腦中風醫療

新冠肺炎疫情下善用通訊進行腦中風醫療

奇美醫學中心腦中風中心暨神經內科主任林慧娟指出，2020年初新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫成功，未釀成社區和院內的大流行，是全民的驕傲，然而疫情方興未艾，民眾恐懼的心理和醫療人員的高暴露風險，極有可能成為腦中風緊急治療的阻力。

安邁核心生技發表BB-11　有效阻斷96.7%新冠病毒

安邁核心生技發表BB-11　有效阻斷96.7%新冠病毒

日鬆綁！台灣長期居留者8日起可入境

日鬆綁！台灣長期居留者8日起可入境

台輸出上海個案　接觸者18人採檢結果出爐

台輸出上海個案　接觸者18人採檢結果出爐

捷克參訪團今傍晚二次採檢

捷克參訪團今傍晚二次採檢

關鍵字：

全球確診新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

15歲小小彬升高中了！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面