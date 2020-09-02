歐洲破400萬例「佔全球1／6」多國仍復學　家長憂社交規定難防疫情

▲法國於當地時間9月1日復學。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間2日上午5點30分，全球累計2558萬7737例確診、85萬2851死。根據法新社最新官方數據，歐洲確診人數已於台灣零時40分突破400萬人，死亡人數則來到21萬人；疫情重災區的美洲，3個國家拿下前5大染疫國順位，合計近1100萬人染疫。

法新社統計歐洲確診人數達400萬6077例、21萬6080死、228萬1959人病癒。其中西班牙及英國的感染人數最多，分別為西國的47萬973例及英國的33萬9380例，兩國死亡人數合計逾7萬。

儘管歐洲一度成為重災區，法、西、英等國在解封後也遭遇確診病例回升的現象，甚至冬天將在2到3個月後再度降臨，歐洲政府仍讓學生按計畫復學。其中法國、比利時和英國學校的學生，在當地時間1日開始重返校園。

▲教師公布學校防疫規定。（圖／路透）

不少憂心的學生家長及教師批評官員，認為學校各處人群聚集，即便以嚴格的社交距離和其他防護措施如戴口罩，都不足以抵禦第2波疫情；然而政府當局堅稱，實體授課的重要性不能忽略，學生不該失去這項機會，而且待在家中進行遠距學習，將繼續讓必須出門賺錢的父母們負擔沉重。

美國方面累計606萬8139例確診、18萬4450死，總統川普同樣大力主張學校復學，而非裔之死引發的「黑命貴」（Black Live Matter）抗議、認為疫情是陰謀論的人不在少數、大選造勢集會等各式人群聚集方式，均讓疫情無法盡快壓制。

全球第二至第五大染疫國分別為巴西，累計390萬8272例確診、12萬1381死；印度369萬1166例確診、6萬5288死；俄羅斯99萬7072例確診、1萬7250死；祕魯累計65萬2037例確診、2萬8944死。