網傳中印衝突解放軍「烈士之墓」照　亡者未滿19歲「同袍22支菸祭拜」

▲網傳解放軍「烈士之墓」照片，下方擺著多支香菸祭拜。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境6月發生流血衝突，傳出雙方有多名士兵傷亡，印方公布的數字是20名印度士兵陣亡，中方則一直未公布傷亡人數。近期網路上流傳一張刻有中文字的「烈士之墓」照，亡者疑似為在中印邊境陣亡的解放軍士兵，但因真假難以證明，引起許多網友的討論。

從墓上刻寫的文字中可發現，該墓碑為解放軍南疆軍區於今年8月所立，亡者為「陳祥榕烈士」，出生於2001年12月，2020年6月在「對印邊防鬥爭」中犧牲，生前為69316部隊的戰士，福建屏南人，被中央軍委追記一等功。

從照片中還能發現，墓碑的下方擺放了22支香菸，疑似為來祭拜的軍中同袍所留下。由於中方一直未公布解放軍士兵在中印邊境衝突的傷亡數字，甚至未明確提到解放軍是否有人員陣亡，該張照片很快引起了眾多大陸網友的關注。

關注的網友主要分為兩群人，部分人認為陣亡的「陳祥榕」不到19歲，年紀這麼輕就犧牲，親人一定很難受；也有部分人質疑照片的真假，指墓葬太過簡陋，不像烈士的待遇，且疑似有修圖的痕跡。

另外，也有熟悉邊防的網友指出，南疆軍區確實有69316部隊，駐守在位於喀喇昆侖高原腹地，海拔5170公尺的「天文點邊防連」，部隊官兵長期面對極端的自然環境與複雜的邊防情勢。

▼網路上流傳的中印衝突影片，地點被認為是在班公錯湖。