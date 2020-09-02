夫妻網上徵求「特殊搬家工」　舊家裸體搬到新家…獎金7萬8

▲（示意圖／pexels）

文／CTWANT

英國一對夫妻日前有搬家需求，便在網站上張貼聘請搬家工人的廣告，不過他們的要求很特別，希望工人可以「脫光衣服」再進行搬家工作，而薪水部分除了會給予該有的工資外，還會另外給2000英鎊（約台幣7萬8千元）的獎金。

根據英國《鏡報》報導，英國有一對不願具名的夫妻，日前在一個專門線上預訂送貨、搬運和運輸服務的網站張貼了聘請搬家工人的廣告，特別的是，其開出的條件為要願意脫光衣服進行搬家工作，將舊家內的物品都搬進新家內，除了該有的工資外，還會另外給約台幣7萬8千元的獎金。

據了解，這對夫妻奉行「天體主義」，他們知道並非所有工人都和他們的理念相同，因此決定刊登廣告到網站上，希望能尋找到「志同道合」的搬家工人。「天體主義」是一種文化運動與政治運動，倡導和維護在私人和公開場合的裸體社交活動。

而搬運網站創始人表示，自開站以來看過非常多的需求，但徵求「裸體搬家工」還是第一次，雖然目前尚未找到合適人選，但若真的有人成功應聘這個工作，未來會考慮建立一個相關的搬家頁面，讓有此需求的雇主與受雇者聯絡，畢竟英國的天體主義者數量相當龐大，是個不可小覷的客群。

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