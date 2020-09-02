扣留澳籍華裔主播！　華春瑩拒絕透露：中方一向依法辦事

▲澳籍華裔女主播成蕾在中國遭到扣留。（圖／翻攝@ChengLeiCGTN Twitter）



記者邱茀濱／綜合報導

中國環球電視網（CGTN）澳洲籍華裔女主播成蕾（Cheng Lei）遭中國扣留，事後澳洲外交部出面證實此事，但尚不清楚她涉及什麼罪名。對此，中國外交部發言人華春瑩昨（1）日表示，她不清楚具體的情況，但強調中方一向依法行事，「不會像有的國家以法律之名行非法之事」。

事實上，澳洲外交部在8月31日表示，澳方在14日獲中國當局通知，成蕾正被中國被扣留，澳洲官員獲准在27日透過視訊與居住在扣留處所內的成蕾進行了首次領事探望，並表示會繼續向她及其家人提供協助。

不過，華春瑩1日在例行記者會上表示，她沒有掌握到相關的情況，要記者去詢問相關主管部門。「中方重視中澳關係，同時兩國關係的發展需要雙方共同努力。我還想強調，中方一向依法行事，不會像有的國家以法律之名行非法之事。」

成蕾來自湖南岳陽，10歲時跟隨家人移民入籍澳洲，畢業於昆士蘭大學，在澳洲有2個孩子，先後任職過中國中央電視台、美國CNBC駐華記者，8年前加入中國海外官媒CGTN工作，主持《全球財經》節目。澳州廣播公司（ABC）說，成蕾獲信任「主持報導了中國一些最具政治敏感性的事件，包括中國一年一度的全國人大」。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



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