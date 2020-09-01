澳籍華裔主播遭中國扣留　澳媒：遭監視居住「禁止見律師」

▲澳籍華裔女主播成蕾，在中國遭到扣留。（圖／翻攝@ChengLeiCGTN Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

中國環球電視網（CGTN）澳洲籍華裔女主播成蕾（Cheng Lei）驚傳遭到中國扣留，目前中國官方尚未對外透露涉及那些罪名，也沒有對她做出正式的逮捕或起訴。澳洲媒體稱她在一個秘密地點被監視居住，可能還被禁止與律師見面。

根據BBC報導，澳洲外交部在8月31日表示，澳方在14日獲中國當局通知，成蕾正被中國被扣留，澳洲官員獲准在27日透過視訊與居住在扣留處所內的成蕾進行了首次領事探望，並表示會繼續向她及其家人提供協助。

成蕾來自湖南岳陽，10歲時跟隨家人移民入籍澳洲，畢業於昆士蘭大學，在澳洲有2個孩子，先後任職過中國中央電視台、美國CNBC駐華記者，8年前加入中國海外官媒CGTN工作，主持《全球財經》節目。澳州廣播公司（ABC）說，成蕾獲信任「主持報導了中國一些最具政治敏感性的事件，包括中國一年一度的全國人大」。

成蕾最後一次在社群網站發文是在8月11日，澳洲當局是在8月14日獲通知她被扣留。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）接受澳洲媒體訪問時表示，澳方不知道中國當局為什麼扣留成蕾。

據澳媒體報導指出，成蕾目前處於「指定地點的監視居住」之下，這是一種拘留形式，調查人員可以在嫌疑人被正式逮捕前，將其關押和問詢長達6個月，同時將他們與律師和外界隔離開來。

貿易部長伯明翰表示，中國法律系統與澳洲不一樣，也是澳洲人前往外國需面對風險，他警告澳洲企業與中國交涉的風險有所改變，但他仍希望盡力在相互利益上與中方合作。