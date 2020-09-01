　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬件偶戲文物「亞洲最完整收藏」！林經甫博士「斷捨離」全數捐贈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼萬件偶戲文物「亞洲最完整收藏」！林經甫博士「斷捨離」全數捐贈（圖／文化部提供）

▲「亞洲最完整收藏」萬件偶戲文物全數捐贈！偶戲專家羅斌博士介紹林經甫博士收藏的偶戲文物。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

林經甫博士（Dr. Lin’s Collection）多年來收藏世界各地的亞洲戲偶文物，數量多達萬種，堪稱亞洲偶戲文化的「珠寶盒」，如今他在家人的支持下「斷捨離」全數捐贈給國立台灣博物館典藏，今（1）日在文化部長李永得的見證下簽署「捐贈備忘錄」，交由國家承繼典藏維護、文化研究、展示及推廣，接續重要文化資產之薪傳。

林經甫博士收藏的偶戲文物，過去數十年來位於大稻埕的台原亞洲偶戲博物館。文化部長李永得表示，這次林經甫博士捐贈萬餘件偶戲文物，包含台灣、閩南、客家的傳統戲偶，甚至緬甸、越南、柬埔寨、印尼、泰國、印度、日本等國家，應該是「亞洲最完整的戲偶收藏」。

請繼續往下閱讀...

▲▼萬件偶戲文物「亞洲最完整收藏」！林經甫博士「斷捨離」全數捐贈（圖／文化部提供）

▲捐贈人林經甫博士(左)與國立台灣博物館館長洪世佑(右)簽署「捐贈備忘錄」。（圖／文化部提供）

李永得也提到，戲偶在過去農業時代人民的休閒生活中，佔有重要的角色，也象徵一個非常重要的文化傳承，承載著當時代人民的生活方式及文化。文化部除了表達最誠摯的謝意及敬意，也承諾台博館接受這些藏品後，一定會「像自己的小孩，用心對待」，進行典藏、修復，書寫每件戲偶精彩的故事。

林經甫多年的收藏、保存自世界各地的亞洲戲偶文物，數量及種類珍貴可觀，在偶戲專家羅斌博士協助之下，有系統地從多元文化觀點與民族學視角進行蒐藏，從台灣早期布袋戲、彩樓、戲服，到亞洲各國戲偶、劇本、戲台、相關物件等，種類完整多元，可稱是台灣與亞洲偶戲文化的「珠寶盒」。

林博士在捐贈儀式也特別分享已故布袋戲大師王炎，流落海外多年輾轉返鄉的戲台背後動人故事，並感謝家人支持他「斷捨離」的想法，將收藏捐贈給台博館做妥善的典藏維護，保留重要的文化資產和歷史記憶。

▲▼萬件偶戲文物「亞洲最完整收藏」！林經甫博士「斷捨離」全數捐贈（圖／文化部提供）

▲林經甫博士多年的收藏，在文化部長李永得的見證下簽署「捐贈備忘錄」。（圖／文化部提供）
 
台博館館長洪世佑也表示，目前台博館的藏品數量為11萬餘件，包含了人類學、地學、植物學及動物學等學門，其中人類學門的藏品約有4萬餘件。此次林經甫博士慷慨捐贈萬餘件偶戲藏品，使台博館人類學門的藏品數量大幅提升，對博物館的典藏史是很重大的改變。

台博館將在文化部的支持下，分2年推動捐贈藏品的整飭及詮釋計畫，讓藏品正式成為公共文化財，由全民共享，讓這批文物的收藏歷史脈絡與價值得以彰顯。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「無保請回」！限制住居
肚子肥肉擠出！醫曝「3個小動作」害的　每天做2運動燃燒脂肪
肉搜達人靠「4個號碼」找到保全李宗瑞！前PTT版主助破案
高雄少女案盧嫌、王嫌「略誘罪」移送雄檢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬件偶戲文物「亞洲最完整收藏」！林經甫博士「斷捨離」全數捐贈

影／「肉搜大神」靠手機4碼找到保全李宗瑞！前PTT版主助破案關鍵拼圖

新冠肺炎疫情陰影下　善用通訊系統進行腦中風急性醫療

女神卡卡Cos 霹靂布袋戲？　VMA 造型撞衫霹靂英雄

你買到真的是「何首烏」嗎？　藥師教你如何辨分明

社群圈粉思維！「情感設定」和「互動交流」才是長久關鍵

健身房驚見「女上男下」！馬尾女雙手摸胸斜坐　網羞：濕人教練

迪化街當示範區被「柯P酸隨便說說」　陳時中：是代表性區域

西南氣流豪雨釀農損988萬　高屏慘重「食用番茄、香瓜」遭殃

PTT大神「最後一塊拼圖」救高雄少女　3天「鍵盤辦案軌跡」曝光

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

萬件偶戲文物「亞洲最完整收藏」！林經甫博士「斷捨離」全數捐贈

影／「肉搜大神」靠手機4碼找到保全李宗瑞！前PTT版主助破案關鍵拼圖

新冠肺炎疫情陰影下　善用通訊系統進行腦中風急性醫療

女神卡卡Cos 霹靂布袋戲？　VMA 造型撞衫霹靂英雄

你買到真的是「何首烏」嗎？　藥師教你如何辨分明

社群圈粉思維！「情感設定」和「互動交流」才是長久關鍵

健身房驚見「女上男下」！馬尾女雙手摸胸斜坐　網羞：濕人教練

迪化街當示範區被「柯P酸隨便說說」　陳時中：是代表性區域

西南氣流豪雨釀農損988萬　高屏慘重「食用番茄、香瓜」遭殃

PTT大神「最後一塊拼圖」救高雄少女　3天「鍵盤辦案軌跡」曝光

找到高雄失聯少女！陳其邁「稍微放寬心」　教育局發聲明！

35歲前受孕成功率高　體重和年齡影響婦女生育能力

PIKO太郎跨界合作皮卡丘　神解「PIKACHU」英文這樣翻譯

越南超狂寵物咖啡廳「地板直接變魚池」　網驚：怎麼走進去？

中職／拚單隊2土投十勝　王溢正不強求：年輕投手要投出來

脫毛做錯小心傷肌膚！3部位居家除毛正確方法＆注意事項

快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「無保請回」限制住居

日職／宋家豪飆154但丟分吞敗　上沢直之完投勝

查寧塔圖不當脫衣猛男了！　穿火辣仙女裝自爆：我內心有個小女孩

《驕女》仁芯腹黑反圈粉！怒搧姊妹巴掌…改口叫養母「阿姨」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

高嘉瑜探望獻唱　館長表情逐漸母湯

PTT大神接龍「拼上最後一塊拼圖」

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

警衛拒收餐點　嗆外送員「不拿走就丟掉」

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

期許老婆有上進心　自私尪列清單遭砲翻

是你嗎？9月份「最帶衰生肖Top3」出爐　專家：84年次小病纏身

同事請喪假2週回高雄　他在台北巧遇

才剛宣布交通大執法　路口2車秒追撞

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

快訊／高雄少女找到了

高雄少女案　全台出動200警力

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

茵聲關美肌真面目罕見現形！

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面