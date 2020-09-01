萬件偶戲文物「亞洲最完整收藏」！林經甫博士「斷捨離」全數捐贈

▲「亞洲最完整收藏」萬件偶戲文物全數捐贈！偶戲專家羅斌博士介紹林經甫博士收藏的偶戲文物。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

林經甫博士（Dr. Lin’s Collection）多年來收藏世界各地的亞洲戲偶文物，數量多達萬種，堪稱亞洲偶戲文化的「珠寶盒」，如今他在家人的支持下「斷捨離」全數捐贈給國立台灣博物館典藏，今（1）日在文化部長李永得的見證下簽署「捐贈備忘錄」，交由國家承繼典藏維護、文化研究、展示及推廣，接續重要文化資產之薪傳。

林經甫博士收藏的偶戲文物，過去數十年來位於大稻埕的台原亞洲偶戲博物館。文化部長李永得表示，這次林經甫博士捐贈萬餘件偶戲文物，包含台灣、閩南、客家的傳統戲偶，甚至緬甸、越南、柬埔寨、印尼、泰國、印度、日本等國家，應該是「亞洲最完整的戲偶收藏」。

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▲捐贈人林經甫博士(左)與國立台灣博物館館長洪世佑(右)簽署「捐贈備忘錄」。（圖／文化部提供）

李永得也提到，戲偶在過去農業時代人民的休閒生活中，佔有重要的角色，也象徵一個非常重要的文化傳承，承載著當時代人民的生活方式及文化。文化部除了表達最誠摯的謝意及敬意，也承諾台博館接受這些藏品後，一定會「像自己的小孩，用心對待」，進行典藏、修復，書寫每件戲偶精彩的故事。

林經甫多年的收藏、保存自世界各地的亞洲戲偶文物，數量及種類珍貴可觀，在偶戲專家羅斌博士協助之下，有系統地從多元文化觀點與民族學視角進行蒐藏，從台灣早期布袋戲、彩樓、戲服，到亞洲各國戲偶、劇本、戲台、相關物件等，種類完整多元，可稱是台灣與亞洲偶戲文化的「珠寶盒」。

林博士在捐贈儀式也特別分享已故布袋戲大師王炎，流落海外多年輾轉返鄉的戲台背後動人故事，並感謝家人支持他「斷捨離」的想法，將收藏捐贈給台博館做妥善的典藏維護，保留重要的文化資產和歷史記憶。

▲林經甫博士多年的收藏，在文化部長李永得的見證下簽署「捐贈備忘錄」。（圖／文化部提供）



台博館館長洪世佑也表示，目前台博館的藏品數量為11萬餘件，包含了人類學、地學、植物學及動物學等學門，其中人類學門的藏品約有4萬餘件。此次林經甫博士慷慨捐贈萬餘件偶戲藏品，使台博館人類學門的藏品數量大幅提升，對博物館的典藏史是很重大的改變。

台博館將在文化部的支持下，分2年推動捐贈藏品的整飭及詮釋計畫，讓藏品正式成為公共文化財，由全民共享，讓這批文物的收藏歷史脈絡與價值得以彰顯。

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