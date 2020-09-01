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6成上班族曾揹職場黑鍋　求自保三件東西要留好

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▲▼堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》新篇章收視穩居今年度日劇冠軍。（圖／friDay影音提供）

▲日劇《半澤直樹》睽違7年推續集，劇中不少職場揹黑鍋和反抗上司的戲碼，讓不少上班族很有感。（圖／friDay影音提供）

生活中心／綜合報導

日劇《半澤植樹》睽違7年推出續集《半澤植樹2》，再度掀起追劇熱潮，「半澤效應」從日本延燒到台灣，而劇中職場揹黑鍋和反抗上司的戲碼，讓不少上班族心有戚戚焉。yes123求職網近日發布「職場黑鍋與半澤指數調查」，發現有6成上班族曾經有揹黑鍋的經驗，不過多數人拒絕黑鍋，會留下三件東西自保。

根據調查顯示，60.6%的上班族透露，曾經有為了主管或同事的錯誤扛責任而揹黑鍋，不論碰到想甩鍋的人是主管或同事，面對這種情形，大部分的人選擇自保的方法有三招，留下與同事主管往來的電子郵件內容，或是留下與同事主管往來的手機簡訊，還有留下正式的會議記錄作為自保用。

請繼續往下閱讀...

yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於上司與下屬之間，原本就屬於權力不對等的關係，當自己被主管要求揹黑鍋時，不少人恐怕仍以保住工作為優先考量。但若不幸遭受「職場小人」或辦公室謠言中傷，結果導致公司損失都算在自己身上，此時絕對不要忍氣吞聲扛起黑鍋，一定要明確且公開抗拒，並且向上表達不滿，釐清責任歸屬。

因此，楊宗斌建議，若屬於涉及違法的黑鍋，或是損失遠超過負擔能力的黑鍋，千萬不要揹！但是如果這個黑鍋，帳是算在自己部門的整體表現上，幫部門主管扛下來，一方面對方也欠你一個人情，另一方面可利用這個機會，展現自己的能力提升績效，反敗為勝，把黑鍋洗成白鍋，有時候反倒有助於未來的升遷。

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