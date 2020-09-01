國民黨數位黨部APP正式上線　發文號召22縣市議會抵抗瘦肉精





▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨「數位黨部」APP於1日正式上線，功能包括最新動態、即時民調、全國服務處、優惠地圖、數位黨證、線上繳交黨費以及線上申請入黨等。APP動態即時更新，貼出民眾關心的最熱話題，1日則貼出號召「22縣市議會黨團站出來，團結抵抗瘦肉精毒豬」的最新動態。

國民黨主席江啟臣為落實黨部數位化，上任後推動的「數位黨部」APP，國民黨在5月間招標「國民黨數位黨部行動應用程式委外開發案」，經多次修正後，今日正式上線。APP啟動後，即播出國父孫中山所寫的「努力進前」筆墨，首頁有最新動態、即時民調、全國服務處、優惠地圖等內容。

黨員則可以使用數位黨證、線上繳交黨費金流服務，以及「全國服務處資訊」、「優惠地圖」，供黨員即時查詢黨部位置，及全國各地黨員的專屬特約商店，使用者可以取得最新黨員專屬優惠。

在最新動態直接連結國民黨臉書「中國國民黨KMT」，點選按讚或是留言將自動導入臉書頁面。APP首篇動態貼文是關心環保議題，直指蔡政府多次犧牲環保，包括桃園沿海的藻礁生態，竟因天然氣三接站而被迫犧牲；台中市的生煤自治條例，也因為台灣缺電，慘遭環保署宣告無效，蔡政府面對環保議題一再髮夾彎，徹底失去國人信任。

透過APP隨時與黨員互動，讓黨員了解最新黨務資訊，掌握投開票訊息等，互動更加多元即時，強化監督能量。

江啟臣日前在中常會上指出，在組織經營方面，也要進行本黨組織經營轉型，充足基層組織動員能量，在人力精簡的模式下，以數位科技聯繫彌補傳統組織經營的不足。目前已經積極研發數位黨部APP，預定9月一1日上線，讓本黨與黨員互動更加多元即時。

江啟臣說，國民黨也將轉換以議題導向的社會組織經營模式，以倡議的方式提出改革建言，讓本黨政策決策貼近民意，增加本黨與民間團體互動黏著度。並且強化地方黨部政策研發的功能，作為本黨在地方議會監督的方針以及執政的建設藍圖，全心為地方縣市的發展找到更好的發展方向。





▲國民黨數位黨部APP上線。（圖／翻攝自數位黨部APP）