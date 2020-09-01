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六星救護技術員競技　全國到院前緊急救護高手齊聚一堂

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▲「緊急救護-六星救護技術員競技舞台」，全國到院前緊急救護高手齊聚一堂，展開一場深具挑戰性和教育意義的比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「緊急救護-六星救護技術員競技舞台」，全國到院前緊急救護高手齊聚一堂，展開一場深具挑戰性和教育意義的比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為能讓全國到院前緊急救護技術人員彼此進行專業知識、經驗和技術交流，由成大醫院急診部、財團法人旺英衛教基金會、台南市消防局所舉辦的「緊急救護-六星救護技術員競技舞台」，全國到院前緊急救護高手齊聚一堂，展開一場深具挑戰性和教育意義的比賽。

救護競賽總計有來自台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、雲林縣、高雄市、臺東縣、花蓮縣及台南市總共11個縣市消防局21個參賽隊伍前來參加，每隊3人由高級救護技術員（EMTP）和中級救護技術員（EMT2）組成，且為各縣市執行到院前救護工作的佼佼者，甚至身兼消防局的救護教官。

這次競賽內容分為「救護智慧王」、「高品質CPR」、「呼吸道處置」、「創傷情境救護處置」及「非創傷情境救護處置」等5大關卡，在競賽過程中要求團隊在各種高壓狀況下能提供正確、優質和高效率的患者救護處置，並能以站在病患或家屬的立場及同理心進行有效的溝通，最後藉由團隊合作的方式有效面對並排除救護現場瞬息萬變的突發狀況。

▲「緊急救護-六星救護技術員競技舞台」，全國到院前緊急救護高手齊聚一堂，展開一場深具挑戰性和教育意義的比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵！台南市到院前緊急救護急救成功率，在與台南市醫療指導醫師團共同努力下，從2017年前平均的23.5％，2018年的24.3％，至去年2019年提升超過27.5％，且2019年計有超過40位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功，腦功能完全正常出院，讓市民能平安回家和家人團聚，這是緊急救護工作24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果。希望藉由這次六星救護競技舞台，除了救護專業的展現，也能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

▲「緊急救護-六星救護技術員競技舞台」，全國到院前緊急救護高手齊聚一堂，展開一場深具挑戰性和教育意義的比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次競賽各項分數總結最後由 CHOSEN ONE（新北市） 隊榮獲第一名，福爾摩沙隊（雲林縣及台南市混和）隊 及 來四雄熊（高雄市） 隊分別列第2名及第3名。台南市消防局李明峯局長表示，近年來各縣市消防局各項訓練、器材資源都大幅精進，透過六星舞台救護競賽，除了驗證所學及展現自身救護專業外，「他山之石，可以攻錯」，能讓對院前緊急救護有興趣的同仁參加，與來自各地的好手切磋，除了提升台南市救護人員的救護技術外，更能共同提升臺灣的救護工作。

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