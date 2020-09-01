22歲網紅遭行刑式割喉慘死！血洗夾娃娃機店　前男友2年後償命

▲22歲正妹遭前男友「當街割喉」慘死。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江慈溪市22歲網紅正妹陳巧豐在2018年慘遭前男友吳益棟當街虐殺慘死。8月31日，寧波市中級人民法院官方微信公眾號發佈消息稱，「慈溪舞蹈教師鬧市被殺案」兇手吳益棟當日被執行死刑。

事發當時，一直跟蹤尾隨陳巧豐的前男友吳益棟，在當地一間夾娃娃機店裡持尖刀連續捅刺她腹部、頸部等部位，還有用刀刺入身體後扭轉刀刃的恐怖舉動。據法醫鑑定，陳巧豐一共身中16刀，共造成32處傷痕，身上刀傷加起來總共長達40公分，最終因急性大失血死亡。2年後，兇手伏法。

「等了2年，我們終於等到了這個消息，女兒走後的2年裡，我都在等著這一天的到來，是這個念頭一直支撐著我活下去。」死者陳巧豐的母親得知消息後，在電話裡泣訴。

▲女孩慘死現場。（圖／翻攝自紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，2018年8月1日晚，浙江慈溪鬧市街區商場內，22歲的陳巧豐被前男友吳益棟當眾「行刑式割喉」致死。很快有人認出，死者是抖音上一位有著40多萬粉絲、300多萬點贊的網紅美女舞蹈教師。

據死者母親說，女兒在與吳益棟交往期間，曾多次遭到毆打；吳益棟還趁陳巧豐熟睡時，轉走她支付寶帳戶的錢。

她回憶，由於女兒的舞蹈影片在抖音上受到粉絲的喜愛，「吳益棟多次強制陳巧豐拍攝抖音跳舞短片，以吸納粉絲，賺取流量。」

▲死者是一名網紅。（圖／翻攝自紅星新聞）

當陳巧豐提出分手後，吳益棟對她進行了長期的跟蹤、威脅和騷擾，甚至拍攝虐待寵物狗的影片，以逼迫女孩復合。在多次求復合被拒後，事發當晚，吳益棟從陳巧豐下班處一路尾隨。女孩發現後，一路奔逃欲擺脫，可還是被「佩戴口罩、攜帶尖刀」的前男友緊追，終在當地一家夾娃娃機店門口被追上。

▲兇手多次發威脅訊息。（圖／翻攝自紅星新聞）

吳益棟馬上將陳巧豐強行推入內，並在店內持尖刀殘忍的殺死了對方，隨即逃離現場，後又向警方投案。

2019年5月30日，本案在浙江寧波中院一審公開宣判，以故意殺人罪判處吳益棟死刑，剝奪政治權利終身。當時，吳益棟不服，提出上訴。2019年12月9日，浙江省高級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

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