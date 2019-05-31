22歲正妹遭「當街割喉」慘死！恐怖男友逼拍片遭拒　7刀殘殺放血

▲網紅正妹陳巧豐（左）遭前男友吳益棟（右）殘殺，年僅22歲的年輕生命就此畫下句點...（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

浙江慈溪市22歲網紅正妹陳巧豐遇恐怖情人，去年8月遭前男友吳益棟當街割喉慘死。當時陳母聲淚俱下，只求兇嫌「殺人償命」。如今10個月過去了，寧波市中級人民法院30日作出一審判決，以故意殺人罪判處吳益棟死刑。

綜合陸媒報導，陳巧豐長相甜美，平時不僅是幼兒園舞蹈老師，在網上更是擁有40萬粉絲、300多萬人點讚的網路紅人。2017年初，她結識了27歲的吳益棟，兩人迅速墜入情網，但吳男沒有固定收入，好賭又在外欠債，雙方常起爭執。

有一次，吳男偷拿女方手機用支付寶轉帳，但陳巧豐心軟，一次次選擇原諒，沒想到男友卻愈賭愈兇，欠下大筆賭債，還逼她去拍抖音賺錢，讓她不得不在去年7月提出分手。

▲友人曾透露，陳巧豐其實不喜歡拍抖音，是被男友逼的。（圖／翻攝自微博／上游視頻）

恐怖的是，吳男糾纏不休，不僅先後換了50組電話騷擾，找鎖匠撬開女方家的門，還偷走證件及衣物，砸爛所有家具，甚至拍片虐待2人一起養的狗，威脅復合。

去年8月1日晚間，吳男不滿遭陳巧豐無視，竟埋伏等待對方下班，持尖刀一路尾隨、追逐，最終在夾娃娃機店找到機會，當眾「行刑式割喉」，還連捅女方共7刀，直至對方大量出血死亡。

陳媽媽悲痛表示，女兒賺的錢全被男方騙走，被殺後帳戶餘額只剩6毛錢，但男方卻在網路散播她是「拜金女」、「劈腿」等謠言，導致女兒遭網友攻擊謾罵，「這些惡意留言彷彿殺死了巧豐第二次。」

▲吳男當街尾隨追逐，陳巧豐也一路躲避，但最終仍不幸在夾娃娃機店遇刺。（圖／翻攝自微博）

她指出，吳男把女兒當作賺錢工具，不斷逼她拍抖音，想利用高人氣大賺一筆，但有次巧豐拒絕拍攝，竟被傳訊威脅「妳惹毛我了！」

陳媽媽說，自從女兒死後，她的身體就垮了，這個家也亂了，每天入睡都得依靠藥物，但根本沒用，「我只有一個訴求，殺人者償命！」

對此，吳益棟則表示，如果被判死刑，他希望能器捐，以另一種方式贖罪。如今事隔300多天，寧波市中級人民法院30日作出一審判決，以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。

▲陳巧豐被刺後，緊急送醫。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼吳益棟帳號使用女方大頭貼，多次傳訊騷擾、恐嚇女方。（圖／翻攝自紅星新聞）

▼微博網友製圖，高呼要吳益棟「殺人償命」。（圖／翻攝自微博）

▼事發第一時間，謠言「帶風向」將問題歸咎給女方，讓家屬傷透了心。（圖／翻攝自微博）

▼也有網友跳出來平反。（圖／翻攝自微博）

▼陳巧豐的哥哥和嫂子頭纏白布，在街頭替妹妹大聲喊冤。（圖／翻攝自微博，下同）