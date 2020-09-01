陳菊：我被監察院糾正了30次　但台北、新北的紀錄更多

▲監察院長陳菊主持監院秘書長交接典禮。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

監察院新任秘書長朱富美1日正式上任，監察院長陳菊表示，她很不好意思，自己曾被監委糾正30次，不過比起其他縣市，新北8年有68件，而台北市5年多來的紀錄都比她更多。

陳菊表示，大家對於監察院秘書長的期待很高，同時也有人質疑她，在台灣政治參與超過50年，能否超越黨派、公正行使。她說，很多不同黨政人士對她的信心還不足夠。她自信地說，她認為「時間」可以證明，行使公正、美好、有是非公道的社會，是她這一生所追求的。

陳菊說，其實監察院對她而言，是既熟悉且陌生的，熟悉的在於，過去12年來，擔任地方首長，監察委員約詢就會到監察院，「我被監委糾正30次，我本來很要求注意改善，覺得不好意思，但比起其他縣市政府，新北市擔任8年就有68案，台北市擔任5年多，比我的紀錄都高了很多」。

在國家人權委員會運作上，陳菊表示，這備受社會高度期待，肯定會有嚴格監督，而未來監察院對社會所關心的人權議題，都必須積極正向回應，希望從內到外蛻變，「要讓監院走出深宮大院，在監督施政與促進人權上，全面讓社會有新的觀感與信任。」

至於監察院與司法院成立「院際聯繫小組」，陳菊說，這不是從第六屆開始，過去副秘書長劉文仕也曾與司法院透過透過聯繫小組大家互相溝通，並沒有侵犯總統職權，是希望兩院和諧。

▼監察院長陳菊主持監院秘書長交接典禮。（圖／記者湯興漢攝）



▲監察院新任秘書長朱富美。（圖／記者湯興漢攝）

