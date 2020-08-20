川普政府前首席策士班農　涉詐騙「7.3億元捐款」被捕

▲白宮前首席策士班農。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國白宮前首席策士班農（Steve Bannon）涉嫌透過政治募款網站詐騙，已於20日正式被捕。班農與3名同夥遭紐約南區檢方依詐欺罪起訴。

檢察官表示，班農涉嫌透過「我們築牆」（We Build the Wall）網站向保守派民眾籌集超過2500萬美元捐款，然而這比資金並未全部用於築牆工程，其中一部分疑似被班農等人中飽私囊，與活動宣稱之使用目的不符。

根據CNBC報導，共同被起訴的人士包括來自科羅拉多州的49歲男子謝伊（Timothy Shea），被控擁有一家空殼公司，另外還有退伍軍人柯爾法奇（Brian Kolfage）和據稱曾與班農同台演說的巴多拉托（Andrew Badolato）。

班農是川普2016年競選總統時最仰賴的操盤手，也是川普入主白宮後任命的首席策略長，但於2017年8月離職。

另外，《華爾街日報》先前曾在報導中引述知情人士的說法稱，美國聯邦調查局（FBI）近期正在調查與流亡海外的大陸商人郭文貴有關的一家媒體公司資金來源，而該公司恰好與班農也有關連。

然而，美國檢方在起訴文書中對郭文貴隻字未提，目前也不清楚這兩起案件是否相關。

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