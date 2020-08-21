又一場時代的眼淚！　臉書經典版將於 9 月全面消失

▲舊版臉書將於9月全面消失。（圖／截自Facebook）

記者謝仁傑／綜合報導

Facebook 於3月推出新的介面，至今已有快半年的時間，不過還是有部分人習慣使用舊介面（經典版）操作，不過儘管用戶目前仍然可以在新舊介面之間做切換，但經典版面將於9月永久消失。

Facebook 在去年的開發者大會上宣布這項新設計，並在 iOS 和 Android 應用程式上首次推出，今年3月開始有許多用戶發現電腦版可以選擇是否轉換為新介面，不過人們還是可以隨時切換回經典介面。

現在起點擊右上角倒三角形的選項，可以看到臉書已經提示，「9 月開始，將無法再使用經典版 Facebook。」

▲臉書新介面。（圖／Facebook Newsroom）



新界面與過往 Facebook 所使用的介面相比，有了很大的變化，它變得較為整潔，所有的內容間有更多間隔，更重要的是還推出了深色模式（黑色）。

從功能上來說，在分類的部分更加精確，頂部選單中可直接導向 Facebook Watch（直播）、Marketplace（交易平台）和 Gaming（遊戲中心）等類別，相較於過去較混亂的外觀，這個更新令人耳目一新。

▲臉書新介面分類更清晰。（圖／截自Facebook）



然而外媒指出，儘管 Facebook 在翻新部分下足了功夫，但目前還是很難看到它吸引回近幾年捨棄 Facebook 的用戶。

隨著疫情影響，社群平台的競爭也更加激烈，加上近年來社群平台的隱私議題與仇恨言論控制議題備受關注，Facebook 若想找回移往 IG 或 Twitter 的用戶，可能還需要在這些議題上多下點功夫。

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