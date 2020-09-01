Mac防禦破功？惡意軟體冒充Flash竟獲蘋果認證合格

▲安全研究人員發現，蘋果意外批準了一款偽裝成Adobe Flash Player安裝器的Mac惡意程式。（圖／取自Patrick Wardle）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果對App的上架程序有著嚴格的審查流程，以防止惡意軟體進駐，不過近日卻遭安全研究人員發現，蘋果意外批準了一款偽裝成Adobe Flash Player安裝器（installer）的Mac惡意程式。

據《TechCrunch》報導，蘋果自macOS 10.15 Catalina開始，要求開發人員在發布App前須先送交「公證」（notarization），以掃描App內是否存在安全問題及惡意內容，如未獲批准，則將遭macOS內建的安全篩選軟體GateKeeper阻擋，不過日前遭安全研究人員抓到「漏網之魚」。

大學生Peter Dantini發現了一款偽裝成Adobe Flash安裝器的惡意軟體，本質上是廣告程式「Shlayer」。事實上，這種偽裝成Flash Player的惡意軟體相當常見，以往都會被GateKeeper擋下來，但此次研究人員卻發現，這款惡意的安裝程序已被蘋果公證，並可在Mac上運作。此事已獲安全研究人員Patrick Wardle的確認。

卡巴基斯（Kaspersky）指出，惡意程式「Shlayer」為2019年Mac面臨的最常見威脅。其大部分是用於進行詐欺廣告、替換網站及搜尋結果，甚至可以從啟用HTTPS的站點中攔截加密的網路流量，透過廣告流量詐欺獲取利益。

Patrick Wardle指出，這應該是首款獲蘋果公證的惡意程式碼。經反映後，蘋果已禁用了與該應用程式相關的開發人員帳號，並撤銷其認證。