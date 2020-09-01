H＆M台北站前店傳不敵租金將收攤　全球重整計畫默默展開

記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M於2015年進駐台北車站商圈開設「台北站前店」，成為民眾熟悉的市景之一，近日傳出該門市即將於今年11月底收攤，對此傳言台灣H&M表示：「目前內部沒有收到任何相關訊息，尚無法回應。」

▲H&M台北站前店4層千坪店面傳招租。（圖／記者黃靖惠攝）



因2020上半年疫情衝擊影響，H&M曾於6月底時宣布將關閉全球約170家門市，包括旗下品牌Cos、Weekday和& Other Stories，準備大規模的重整計畫，但同時H&M也透露計劃新開設約130間分店，全球真正受影響的分店約僅40間，且看來此項計畫已開始默默展開執行，包括台灣今年新開幕的「台南大遠百公園店」和「台北忠孝店」，而全台目前已有14家門市，即使「台北站前店」收攤仍有非常多店點可以逛，消費者不用太擔心。

▲H&M今年宣布將關閉全球約170家門市，同時也透露計劃新開設約130間分店。（圖／IG@hm）



H&M「台北站前店」佔地寬廣，包含地上三層樓和地下室，超過千坪營業空間，月租金開價約650萬元，負責招租該店面的香港商匯泓不動產台灣分公司副總吳懿倫說明，以館前路一帶街邊店租金行情，單坪約5000元～1萬元，另一競爭日系服飾品牌UNIQLO也矗立一旁，若H&M確定撤租，其大坪數位址將吸引其他大型零售業者進駐。

▲H&M官方透露，今年台灣的市場基本上是成長的，沒有受到疫情太大影響。（圖／IG@hm）

從外媒報導看來，今年上半年各大快時尚品牌情況都十分慘澹，但是台灣H&M表示，今年台灣市場其實很不錯，沒有受到什麼影響，基本上都是成長的。近期服飾業處於換季階段，秋冬新裝紛紛上架，加上民眾越趨高升的購物慾，各大品牌已進入復甦階段。

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