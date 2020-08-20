H＆M搶合作　劍橋教授研發用「細菌」替衣服上色

▲ 由劍橋大學的教授奧爾·亞爾科尼（Orr Yarkoni）和團隊建立的公司Colorifix。（圖／翻攝自Colorifix官網）



記者謝欣辰／綜合報導

劍橋大學的教授奧爾·亞爾科尼（Orr Yarkoni）2013年發現，尼泊爾超過85％的人口無法獲得乾淨的飲用水；水汙染主要來自當地紡織業的有害化學物質；於是，他跟團隊研發以「細菌」作為衣服顏料，並成功吸引時裝品牌H&M的贊助。

據CNN報導，奧爾說，「當我們意識到污染來自『在衣服上色』這麼簡單的事，就認為一定有更好的方式。」奧爾和兩個劍橋大學的同事花了三年的時間，發現可以利用細菌的變色能力來創新染色技術。他們買下了位於英國東部專門製造顏料的公司，取名為Colorifix，並將技術改良，「我們利用Colorifix從植物，蜻蜓和大猩猩等獲得的DNA製造了顏料。」

首先，Colorifix將染色體引導到細菌細胞，在制色過程中加入細菌細胞，細菌細胞每25分鐘複製一次；細菌在發酵機中以糖和氮餵食，使其中的細胞數量成倍增加，將會產生更多的色素。奧爾將發酵過程比喻為釀造啤酒，「但我們不是製造酒精，而是製造顏料。」

奧爾和他的團隊聲稱，這個技術可以避免對有毒化學物質的需求，與傳統的染色工藝相比，用水量減少90％，能源消耗減少40％，同時也降低了時裝業的碳足跡，因無需運輸大量染料，只要將五克彩色包裝的細菌發送到染廠，並讓微生物繁殖，就能在10天後生產50噸染料溶液。

創業加速器（Fashion for Good）的經理帕克（Georgia Parker）表示，運輸微生物是個障礙，「有關跨不同地區的生物運輸的法律有具體規定，染廠需要獲得政府批准才能進口微生物。」

儘管要讓這技術普及市場，似乎還需克服許多關卡，但帕克依舊看好前景，「基於細菌的染料具有成本效益，應該在未來幾年內可以在行業中得到更廣泛的使用。」