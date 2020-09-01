港警清場「孕婦倒地」還射胡椒槍　丈夫氣罵涉「行為不檢」被捕！



記者劉亭／綜合報導

昨日為香港831周年，許多市民聚集在九龍太子及旺角一帶。港警晚上10時許截查時，疑似在混亂中不小心撞到一名孕婦，其丈夫不滿指著警察大罵。最後孕婦老公因為「在公眾地方行為不撿」被抓走。

綜合港媒報導，港警晚間在亞皆老街截查市民時，在混亂中一名孕婦倒在路中安全島上，表情相當痛苦，抱著肚子痛哭，而她的老公見狀情緒激動大罵警方，因此吸引更多警力前來支援，要制服孕婦老公。

之後有港警對人群使用胡椒噴劑，孕婦老公及現場多人被噴中，期間有人不斷大喊「有孕婦阿」。最後夫婦二人在警員協助下，由救護車送往廣華醫院。

▲831周年港警出動。（圖／路透社）

油尖旺區議員余德寶在臉書透露，孕婦目前已經完成初步身體檢查，寶寶仍有心跳，但會安排留院，而她先生被以涉嫌「公眾地方行為不檢」被捕。

香港警察回應，旺角一帶晚上10時許有示威者集結及叫囂，警方曾多次警告要求人羣散去，但部分人拒絕聽從，警方隨後作出驅散。當人員到達亞皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑。

及後，警員發現該名女子為一名孕婦，她感到不適，人員立即提供協助，並召喚救護車到場，將該名孕婦送往廣華醫院治理。警方非常關注有孕婦於混亂的示威現場中受到影響，對孕婦表示慰問，並已派員陪同當事人及其家人送院，希望提供一切適切協助。

黑警邏輯￼：拉開懷孕女子。順便以公眾地方行為不檢拉埋佢老公。￼ 有段片證明孕婦被警員箍頸拉跌。 大家信邊個￼？

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