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快訊／柯文哲現身館長病房　與主治醫師討論病情

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▲▼柯文哲探望館長。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

▲台北市長柯文哲探望館長。（圖／翻攝自臉書／飆捍，下同）

記者林彥臣／綜合報導

網路紅人館長31日晚間在臉書上PO出台北市長柯文哲前往探視的照片，並且透露外科醫生出身的柯文哲，還與主治醫師一起討論病情。在28日事發當天，柯文哲被問到是否會去探視館長，當時他回應，「館長是好朋友，應該會去看他」。

館長28日凌晨在林口場館遭到劉姓男子槍擊，身中3槍之後立即送往林口長庚醫院急救，經歷7個小時的手術，轉往普通病房靜養恢復，今天顯然精神與體力已經恢復許多，開始接受政治人物前往探視，包括新北市長侯友宜上午前往探視、立委陳柏惟、王定宇則是在下午一起前往，台北市長柯文哲則是晚間現身病房，並且與主治醫師討論。

▲▼柯文哲探望館長。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

替館長主刀的林口長庚醫院外傷骨科主任周應照手術後指出，館長多處外傷、骨折，院方隨即安排手術，所幸館長雖然傷口多，但生命跡象穩定，6、7小時手術過後，目前人須進行觀察治療，若沒有感染一個多星期左右有望可以出院，他表示，「館長是骨骼各方面都很健康的人，有信心往好的方向康復」。

▲▼柯文哲探望館長。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

周應照也曝，館長被送入醫院的時候很清醒，因擔心醫師不知道自己是誰，不斷強調自己平時工作內容，醫師也告知他將會盡最大的努力。以經驗法則來說，3個月恢復生活作息，6個月恢復運動正常，另外老天厚愛，館長並沒有生命危險。

小宇轉述醫生的說法，館長的身體異於常人，手臂夠粗，要不是館長手臂夠粗，相同彈道打進正常人的身體，子彈早就進入身體裡面，如果是一般人相同彈道早就打進身體裡，手術的時間就不只7小時，而是20幾個小時。

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