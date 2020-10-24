當街砰砰不是第一次！大安捷運站旁開轟　兇煞藏「1槍5彈」拒捕

記者邱中岳／台北報導

北市23日下午6時許，在復興南路、信義路口發生行車糾紛，1名開賓士的男子竟持槍下車，並企圖拉開對方車門，最後發現對方報警還朝分隔島開槍洩憤，最後警方在24日上午在新北市逮人，經查曾男還涉及在桃園的一起槍擊案。

▲警方鎖定曾嫌藏匿於新莊地區，最後趁曾走出巷口逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，29歲的曾姓男子，23日下午6時許開車行經復興南路、信義路口，與1名年約40歲的鄧姓男子發生行車糾紛，曾姓男子竟然當場下車企圖拉對方車門理論。

▲警方在巷口逮捕曾嫌，並在另名高姓嫌犯包包內起獲槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

鄧姓男子與車上的妻小受到極度驚嚇急忙報警，曾姓男子見狀還拿出改造手槍朝分隔島怒開一槍威脅，最後鄧姓男子脫險後，到派出所說明當時情況。

警方事後鎖定曾姓男子一路往復興南路逃逸，最後鎖定新莊區八德街的住處，在巷口埋伏逮人，警方發現曾嫌與另名20歲的高姓男子一同走出巷口，隨即上前壓制。

▲警方將曾姓嫌犯以及高姓男子依法送辦。（圖／記者邱中岳攝）

高嫌的包包內起則被獲涉嫌槍擊的改造槍枝以及5顆子彈，但曾姓嫌犯初步否認犯案，警方也提供畫面讓曾嫌百口莫辯，訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇以及恐嚇自由等罪嫌送辦。

據悉，曾姓男子在日前也在桃園一帶，因行車糾紛與對方爆發衝突，疑似也拿出槍枝向對方嗆聲。

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