蘋果首款搭載 ARM 的 iMac 2021下半年發布！　新處理器由台積電代工

▲蘋果擬在今年底或明年初推出首款搭載 ARM 處理器的 iMac 。（圖／取自9TO5Mac）



記者謝仁傑／綜合報導

根據一份新報告指出，蘋果首款 Arm 的 iMac 中有一個功能強大的繪圖處理器問世，新款 iMac 將於明年下半年推出，研發代號為「Lifuka」的自主研發 GPU 將採用台積電5奈米製程，並提供比 Intel 處理器更好的性能和更高的能源效率。

蘋果過去推出了配備 Intel CPU 且配備 Huida 或 AMD GPU 的 Mac，但業內人士指出，蘋果取消了 macOS Arm 64位元操作系統中對 AMD GPU 的支援，Apple Silicon 的 Mac 可能使用蘋果自行開發和設計的GPU；此外，據報導指出，除了 Apple Silicon 處理器外，明年推出的 iMac 也將配備蘋果開發設計的 GPU。

消息人士透露，蘋果自主開發的 GPU 進展順利，與即將面世的 A14X 處理器一樣，採用台積電的5奈米製程。蘋果為 Mac 設計了一系列處理器，新的 GPU 將提供更好的性能和更高的計算能力，具有基於圖塊的延遲渲染技術，允許應用程序開發人員編寫更強大的專業應用程式和遊戲軟體。

蘋果將在今年底前推出研發代號為 Tonga 的 Arm 處理器的12吋 MacBook。天風國際分析師郭明錤預測，首款採用 Arm 處理器的 Mac 將是 13.3吋 MacBook Pro，並透露蘋果計劃在今年第四季或2021年初推出。