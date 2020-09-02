iPod nano最終代再見！蘋果傳9月底列入「過時產品」　經典款全成回憶

▲iPod nano第七代版本。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者林妤柔／綜合報導

根據外媒《MacRumors》指出，蘋果傳於9月底正式將第七代iPod nano放進「過時名單」，最具指標性的nano系列最終代iPod即將列入。

過時名單中列出售出超過五年且不到七年的產品，當產品過7年大關後，將被視為「過時產品」。蘋果於2015年中首次發布第七代iPod nano的更新版，這是最終問世的iPod nano。現在產品已使用五年，將被添加到過時名單中。

蘋果於2005年9月推出首款iPod nano，在nano系列中多次重新設計。第一代iPod nano型號在設計上與標準iPod相似，但更纖細、更容易放進口袋；第二代版本尺寸縮減，並導入亮鋁色，但跟第一代iPod nano型號設計相似。

▲iPod nano第二代版本。（圖／翻攝自蘋果官網）

第三代iPod nano設計較寬，普遍被稱為「nano fatty」，此為蘋果對nano系列進行首次重大設計更迭；有了第四代iPod nano，蘋果再次縮減尺寸，放棄第三代機款的寬廣設計，而第五代看起來基本相同。

▲iPod nano第三代版本。（圖／翻攝自蘋果官網）

2010年蘋果推出第六代iPod nano，蘋果公司放棄標誌性的點按式選盤，改採用類似於現今Apple Watch的全螢幕設計；最後，最終代第七代iPod nano於2012年10月問世，帶有iPod touch風格的多點觸控顯示器和home鍵。由於nano和touch產品如此相似，蘋果取消iPod nano。

▲iPod nano第六代版本。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果在2015年更新第七代iPod nano，添加新顏色，但並未調整設計，表示該產品即將到期。iPod nano 隨著iPod shuffle於2017年中期停產，使iPod touch成為蘋果銷售款的唯一iPod。

雖然過時名單的產品仍可得到 Apple 提供硬件維修服務，但受存貨供應情況或法例規定限制。過時的產品沒有例外，沒有可用的硬件服務。它取決於維修組件的可用性以及法律的要求，而過時的產品沒有例外，沒有可用的硬體服務。

蘋果計劃於9月30日將第七代iPod nano，以及2012年10月11日發布的第五代 iPod touch正式放進「過時名單」中。