因應美牛豬開放進口　嘉義縣推國產標章

▲因應美豬、美牛開放 嘉義縣將推國產豬肉標章。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



總統蔡英文日前宣布自明年元旦起開放進口含萊克多巴胺美豬以及30月齡以上美牛進口，嘉義縣積極推動相關應變作為。配合中央政策，縣長翁章梁要縣府團隊，針對各大賣場、餐廳、自助餐、便當業者及散裝、加工食品等，由衛生局加強稽查，督促店家落實食安及食品標示相關規定。

面對開放部分具有萊克多巴胺的美國豬肉，許多民眾或豬農可能會擔心，翁章梁說明，民眾習慣食用溫體豬，因為飲食習慣國產豬肉市場佔有率高達91%，未來美豬進口後，為使消費者能夠分辨國產豬，中央政府將強制標示產地，讓消費者可以清楚識別。

翁章梁指出，縣府未來也將製作國產豬肉標章，提供需要業者張貼，以供消費者辨識產地來源；未來學校營養午餐全面採用國產豬肉，在農委會未來成立「百億養豬產業基金」時，也將為縣內養豬業者積極爭取預算，推動現代化畜牧環境，如針對畜場空汙及水污設備改善，及擴大豬隻死亡保險福利等。

翁章梁說，蔡英文總統和農委會主委陳吉仲都致電給他，說明為推動台灣經濟貿易發展，參加國際貿易相關協定組織，對於美國豬肉含萊克多巴胺進口開放問題，請他轉知嘉義鄉親，政府將以最大誠意溝通，最負責任態度面對；翁章梁也強調，一定會站在保障國產立場，爭取農委會更多資源保障農民。