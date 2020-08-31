黃奎博：台灣對歐外交「民代不是問題」 阻礙在行政部門

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

捷克參議院議長維特齊30日上午率領89人訪問團來台，受到立法院長游錫堃邀請，將於9月1日赴立法院發表演說。國民黨副秘書長黃奎博31日表示，台灣對捷克、歐洲國家的外交，民意機關往往不是大問題，主要的阻礙都是在行政部門，外交部應該正視這個問題。

依照捷克憲法，維特齊的位階僅次於總統，這是捷克自1989年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團。

黃奎博表示，我們對捷克、或者在歐洲很多國家的外交，民意機關往往不是大問題，主要的阻礙都是在行政部門，外交部應該正視這個問題，要真正了解歐洲政府事務，在跟民意機關廣結善緣的同時，誠實的對台灣社會說，如果有這麼多的民意代表支持台灣，為什麼我們對歐洲的關係在口罩外交之後並沒有明顯的進展。

▲國民黨副秘書長黃奎博。（資料照／記者羅婉庭攝）

黃奎博表示，捷克團會在捷克先自行隔離兩個星期再來台灣，這種把外交泡泡吹到捷克去，讓對方自主隔離，我方無法追蹤管制的作法，會令國人擔心。

黃奎博說，媒體報導有團員疑似沒戴口罩，這些都是在做外交的時候，必須要事先強制要求，但是對方如果沒做到，我們也無法處理的無奈，換言之，這麼大的一團來，管理上會更麻煩，那麼為什麼要在捷克還有疫情的時候請來這麼大的一團呢？為什麼不能縮小規模，讓可能犯規的機率減到最小。

維特齊率團於8月30日到9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人。在台期間將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得；此外，他將在政大和立法院，針對自由、民主及台捷經貿合作發表演說。