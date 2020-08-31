高雄營養午餐只限國產豬　陳其邁說3次「時空環境完全不一樣」挺中央



▲高雄市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央宣布從明年1月1日起，開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，曾在擔任立委期間，說過瘦肉精進口就是總統要下台的時候的高雄市長陳其邁，不斷被追問，陳其邁強調三次「時空環境已經完全不一樣！」，他表示，要加入國際組織，都必須遵守國際的規範，政府會做好配套措施，中央地方會通力的合作，來保障豬農的收入，也會幫豬農提升競爭力。

▲高雄市長陳其邁至三民家商 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市長陳其邁31日一早到三民家商視察開學防疫作為，不過話題始終圍繞在美豬牛開放議題，擔任立委時反對國民黨開放美國牛肉，曾說讓瘦肉精進口總統就要下台，被問到現在要怎麼來兌現承諾？陳其邁強調「時空環境已經完全不一樣！」。

他表示：「現在已經有國際的標準，而且整個國際經貿情勢也不同，更重要的是，台灣豬肉已經可以出口，我們已經順利的拔針，非洲豬瘟工作也做得非常好，台灣豬肉又好吃，所以我們面對到國際經貿的整合，加上要加入國際組織，像CPTPP(跨太平洋夥伴關係協定)等，或者要跟美方等簽訂投資，或者是貿易協定，那也都必須遵守國際的規範，所以政府會做好配套措施，中央跟高雄市政府，我們也會通力的合作，來保障豬農的收入，也會幫豬農提升競爭力，來加入這個國際市場，做好我們豬農的後盾。

陳其邁說政府在生產、產銷各方面的配套措施，都會全力的做好，一方面我們也會讓家長安心，不過「在高雄的學校營養午餐的部分，我們會全面只限用國產豬。」

▲高雄市長陳其邁至三民家商 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

至於市議員李眉蓁在臉書上嗆說，陳其邁敢不敢拒絕來自萊克多巴胺的豬？陳其邁表示：「我想我們中央地方，我們會按照我們中央的法規、國際的標準，讓地方政府我們會嚴格的來執行法律，來確保我們商品的標示，另一方面也會加強查驗的頻率十倍以上，來確保國人的安全。」

而國民黨希望兌現總統開放美豬要下台的承諾。陳其邁再次強調「情況已經不一樣」，他提及，八年前馬政府就已經開放萊克多巴胺的美牛進口，大家都已經吃到萊克多巴胺的美牛，已經吃了八年，這是馬政府開放的，在台灣現有的統計資料來看，因為台灣豬，尤其是溫體豬比較好吃，國人都採用這個豬肉，那美豬的進口已經超過二十幾年，但我們台灣的豬肉市場，美豬大概只有1%左右，美牛占台灣的市場已經超過六倍，是美豬的至少六倍以上。

陳其邁表示：「我剛講過，時空的環境已經不同，不管是我們要加入國際組織，或者國際標準的訂定，甚至是台灣豬現在可以出口，當時不能出口，所以情況已經改變。所以我們要增加豬農的收入，一方面我們也要加入國際經貿的組織，打入國際市場，所以當然我們在政策上，也必須中央在政策制定的過程裡面，必需考量到整個國家整體的利益來做調整。」