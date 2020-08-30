人妻躲鄰居「打聽八卦」！在車庫等垃圾車　對方竟彎腰偷看

▲許多人受不了鄰居的閒言閒語。（圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

左鄰右舍的閒言閒語，常常讓許多人感到困擾，一名人妻隨著老公嫁到南部，因為剛到搬到新的住處，暫時沒有工作，每次倒垃圾時，總是會被左鄰右舍問，「有在上班了嗎？」一問就問了半年，就連原PO在車庫裡等垃圾車，鄰居們還會彎腰偷看，另原PO崩潰直呼「社區裡最可怕的高齡監視器。」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，結婚之後跟隨夫家到南部，「因為剛搬來，暫時沒有工作，想說趁著有時間來準備國營考試」，但常常會被附近的婆婆媽媽打擾。她表示，一個禮拜倒垃圾三次，每次鄰居們總是很巧的出現在家門口，見面就問「你沒有上班喔，找到工作了嗎」，整整被問了半年。

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▲原PO為了躲避鄰居的問話，躲在車庫裡，沒想到鄰居竟彎腰偷看。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在文中無奈寫道，「當人家沒有很想回答你的問題，請你識相點，也請你尊重，我只想趕快且安靜的倒完垃圾」。她分享，有一次為了躲避鄰居的問話，在車庫裡等待垃圾車，故意把鐵門拉一半，沒想到對方竟然彎下腰偷看她在做什麼，「回頭看到你那顆頭，整個人嚇到，真的很賭爛！」

貼文發出後，網友們在底下表示有同感，「小孩看到鄰居阿婆不想叫，就說小孩很嬌，很囂張！又拿一堆家裡吃剩的餅乾給小孩」、「去印幾張假保險業務員的名片拿去發，幾次之後看到妳就閃遠遠了」、「有時候出門還得選時間，回家也得選時間」、「那些三姑六婆還會堵妳下班探聽八卦」、「我之前是煮飯的時候，隔壁阿桑直接站廚房窗戶外面盯著妳煮飯，雞燉太久也唸，咖哩煮太湯也唸」。