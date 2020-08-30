嘉義市石猴雕刻徵件競賽　最年輕參賽者22歲

▲黃敏惠出席2020嘉市石猴雕刻競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2020嘉義市石猴雕刻徵件競賽」29日在嘉義市政府1樓大廳由嘉義市長黃敏惠親自頒獎表揚，前三名獲獎作品創意與技法令人讚嘆敬佩。本屆徵件除有全國雕刻藝師前來參賽外，甚至連大專院校學生也前來報名參加，最年輕的獲獎者年僅22歲，最年長者高齡88歲，展現資深藝術家不斷創作傳承，以及新生代的加入，讓「石猴的故鄉」-嘉義市提供每個人一個交流、述說故事的平台。

▲黃敏惠市長與第一名合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，62位來自全國各地的藝術大師參賽，每一個作品充滿趣味性，以及生活感情表達。截由石材表現的表情，展現人的無窮創意。有藝術的地方總充滿很多感動故事、感情，讓人感到溫暖，喜、怒、哀、樂也可經由藝術改變生活。並談到，她的外公很喜歡收集石猴，以前不時被外婆念，這是早期文化，而石猴就是因八掌溪有在地石材，進而延伸到全國，甚至世界各地的石材，都藉由雕刻，刻出石猴的趣味性與擬人化表情、感情。

首獎鄭育興先生警校畢業後進入阿里山消防分隊工作，平時從事油畫與素描創作，對攝影也有濃厚興趣，十多年前接觸石猴藝術戶外創作後，開啟雕刻創作生涯。作品《好(猴)幸福》以白色大理石創作，由堅硬石頭表達既抽象又具體的感覺真的不容易，象徵一家幸福快樂，表現內在心靈的互動，如沐浴在陽光中，造型豐碩圓滿，技巧純熟，能運用材料的三角體造型鋼柔交融。

第二名吳黃杰先生為嘉義猴雕名師詹龍次子(頂曾祖父姓)，從小跟隨父親詹龍撿石頭，十七、八歲後開始跟父親學習石雕創作，他傳承父親的精湛藝術技藝，創作經歷豐富也曾多次獲獎。作品《望子成名》表達父母期望孩子成名，認真工作的心情，同時傳達他對子女，以及父親對他的心聲。作品結構嚴緊，趣味性高，又有親情。充分表達「望子成龍、望女成鳳」的猴幸福感情。

第三名蔡錦同先生於2006年正式加入石雕協會，現也是嘉義市石雕協會理事長，他的作品《阿母的膨紗衫》採用濁水溪溪石原有的形狀來雕刻猴子造型，石頭本身花紋很美，加上他懷念母親的心情，呈現石質花紋特色，並巧妙雕刻出情感意念。由此可看出作者技術的熟練與巧思，而且溪石紅鎧色澤紋理更增加石猴的可看性。蔡錦同先生出身美工專業，畢業後曾在廣告公司繪製建築透視圖，一次偶然機遇接觸石雕藝術，實力自然不容小覷。

本次首獎得主鄭育興獲得獎金十萬元；第二名作品為吳黃杰獲獎金三萬元；第三名為蔡錦同獲獎金二萬元。此外還有優選6名，獎金1萬元；佳作12名獎金5仟元；入選則有41名，頒發獎狀乙禎。全部得獎作品即日起至9月15日在嘉義市政府1樓大廳展出，歡迎市民朋友及石猴雕刻愛好者踴躍參觀，體會嘉義特有的石猴藝術之美。