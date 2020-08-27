台中購物節消費金額破70億！直逼去年3倍　彰化南投最捧場

▲台中購物節消費金額衝破70億，直逼去年3倍，外縣市以彰化、南投最捧場。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「2020台中購物節」倒數最後5天，截至26日止累積登錄金額已衝破70億，直逼去年總金額25億的3倍，市府經濟發展局分析前7周消費數據，發現外縣市民眾「貢獻度」超過3.6億元，其中以彰化縣、南投縣民眾最「捧場」，顯示這次購物節活動成功帶動人潮進台中，創造生活旅遊經濟佳績。

請繼續往下閱讀...

經發局表示，外縣市民眾最愛消費的行政區，前7名是南屯區、西屯區、西區、北區、北屯區、梧棲區和后里區，佔了整體登錄金額8成以上，最受外縣市民眾青睞的百貨及商場前5名分別為新光三越中港店、Topcity台中大遠百、好市多台中店、三井OUTLET和麗寶OUTLET，累積超過4888萬元。

經發局透過數據發現，消費登錄金額前10高的外縣市民眾，都是在台中買房或買車；第1名2015萬、第2名1085萬、第3名445萬、第4名435萬和第9名144萬，都是買屋；第5名188萬、第6名180萬、第7名157萬、第8名145萬和第10名128萬，則是買車。

經發局長張峯源表示，為了回饋購物節參加民眾，登錄金額如果在8月31日活動截止前衝破75億，將再「加碼」抽一台70吋液晶電視，最大獎麗寶微笑四季精品小豪宅將在9月12日抽出，歡迎各地民眾把握購物節最後時間，持續來台中消費，把大獎帶回家。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來