逛賣場「白T妹上車了」還有司機推！千人開酸：女兒長好大喔～

▲在賣場裡看到「司機和乘客」，有網友大嘆見怪不怪了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

身為服務業，各式各樣的奧客都會遇到，但身為客人的時候，也會為其他低水準的顧客感到丟臉。一名台中男網友日前到大賣場，看到有別的客人化身「司機和乘客」，忍不住拍下照片，發在臉書《爆廢公社》，「在逛大賣場時，如果你（妳）看到這幕，心裡有什麼話對他們說？？」引發一陣話題。

這位男網友在大賣場遇到一對男女，仔細看看照片，男生穿著寬鬆的灰色上衣搭深色系的褲子，正用肚子靠著推車把手，雙手抓著兩邊推推車。本來覺得沒什麼問題，但一看推車就發現亮點，裡面除了一些商品之外，還有一位穿著白色短版上衣和熱褲的妹子。

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只見女方蜷曲著身體坐在推車裡，看起來相當舒適，也很享受當乘客的感覺。但白T妹坐得開心，其他網友卻不這麼覺得，貼文吸引1500多人留言開酸，「要拿去普渡的」、「女兒長好大了」、「這麼早就要推出去曬太陽啊」、「購物車裡還沒結帳商品，是可以拿走的」、「購物車有時候輪子卡卡，都是被這種人壓壞的吧！」

也有網友嘆氣直呼，「不會想說什麼！反正87那麼多！他們不是第一對也不會是最後一對」、「沒什麼好說的～比起這個，殺人不償命比較讓人生氣，只是記得下車跌倒別叫店家賠，但是坐壞了也記得要付錢就好了」、「見怪不怪了，弄壞了有負責任賠償就好」、「告知員工吧，如果員工都不管了，自己應該也不會雞婆了。」