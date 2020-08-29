替代役幹部遭爆料！值勤偷溜「爽吃燒肉」　役政署證實

▲替代役有幹部被爆料，在值勤偷溜「爽吃燒肉」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市成功嶺有替代役幹部被人爆料，趁著在台中國軍803醫院值勤時，偷偷離開崗位跑去爽吃燒肉，事後還在社群軟體打卡炫耀，事件曝光後被處分「罰勤八小時」，結果該名偷跑役男還跑去求情，希望把罰勤時數改為4小時，現在役政署也證實此項消息。

根據《東森新聞》報導，成功嶺替代役營區有役男爆料，有幹部役男8月3日被派到台中國軍803醫院值勤，不料值勤到一半卻偷偷離開崗位，跑到知名的燒肉店享用美食，而且事後還在IG上傳美食照片、炫耀燒肉有多好吃，讓其他役男看了直呼真的很誇張。

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爆料役男義先生（化名）表示，「幹部會被外派到醫院，去做看護的時候，他就去吃燒肉」、「是有說可以出去吃飯，但距離有說過不要太遠，他（IG）限時動態上有發文」、「（長官）本來是打算要罰勤8小時，但後來因為他本人求情，然後變4小時。」

▲爆料役男。（圖／東森新聞）

針對受罰役男求情問題，役政署副署長沈哲芳表示，「因為當時並沒有成功嶺訓練班役男在醫院看診或住院，（幹部役男）就不假外出，跑到外面去吃燒肉」、「（幹部役男）的確是有希望，能夠改四個小時，但整體規範應該要更嚴謹一點，並沒有准他改四小時，維持原來8小時。」

役政署證實，確實有幹部役男偷跑去吃燒肉，罰勤部分則維持原來的時數，並非爆料者指稱的「因為求情而減少」，但值勤時間擅自離開崗位，甚至高調在IG打卡炫耀，相關的紀律問題有待加強。

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